Decisione già presa: via dal Milan

La dirigenza del Milan ha già deciso: due giocatori via già a gennaio, non rientrano nei piani di Pioli

Il Milan, dopo il successo per 1-3 nell’infrasettimanale contro il Cagliari, scenderà in campo domani nel match casalingo contro la Lazio. Una sfida che si prospetta molto delicata nonostante gli 8 punti di distanza in classifica. Infatti, se i rossoneri hanno avuto un buon inizio di campionato con 5 vittorie in sei partite che hanno permesso di raggiungere l’Inter in testa alla classifica, non si può dire lo stesso per i biancocelesti. Gli uomini di Sarri, invece, sono solo dodicesimi in classifica con 7 punti. I capitolini, infatti, hanno vinto solo due partite finora: contro il Napoli e l’ultima contro il Torino.

Proprio dalla Lazio al Milan, quest’estate si è concretizzato un trasferimento: quello di Luka Romero. L’attaccante argentino, però, finora non è riuscito a scalare le gerarchie in casa rossonera. Il classe 2004, infatti, ha debuttato con il club milanese solo nel match di mercoledì contro il Cagliari in cui è subentrato a Pulisic al 69′. Le tante difficoltà avute finora, quindi, potrebbero spingere l’ex Lazio lontano dal capoluogo lombardo già a gennaio. L’argentino, però, non è l’unico che finora ha avuto molte difficoltà nel mettersi in mostra. Anche il suo connazionale, Marco Pellegrino, sembra sempre più lontano da Milano.

Calciomercato Milan, Romero e Pellegrino ceduti già a gennaio?

Il Milan nel calciomercato estivo ha modificato molto la propria rosa. Sono stati 10 i nuovi innesti che sono andati a rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Non tutti, però, sono riusciti a mettersi in mostra come avrebbero voluto a causa dello scarso minutaggio. Tra chi finora ha avuto molta difficoltà a ritagliarsi il suo spazio c’è sicuramente Luka Romero. Arrivato a parametro zero dopo il mancato rinnovo di contratto con la Lazio, nel ritiro pre campionato era stato autore di buone prestazioni. I tanti acquisti arrivati in seguito nel reparto offensivo, però, hanno ridotto notevolmente il suo spazio.

A trovarsi nelle stesse condizioni è il connazionale Marco Pellegrino. Il difensore classe 2002, arrivato dal Platense per tre milioni di euro, non ha avuto ancora occasione per mostrare il suo valore. Il nativo di Buenos Aires, infatti, non ha ancora debuttato con il suo nuovo club. I due argentini potrebbero quindi salutare ben presto Milano. Qualora dovessero continuare a non trovare spazio, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di cedere i due giocatori già a gennaio. L’intenzione, però, è quella di non perdere il controllo sui due argentini ma cederli con la formula del prestito per permettere loro di accumulare maggiore esperienza in ottica futura.