Dove parcheggiare a San Siro per le partite del Milan

Le migliori soluzioni di parcheggio attorno allo stadio San Siro per tutti i tifosi rossoneri, in occasione delle partite casalinghe del Milan.

Nonostante sia uno degli impianti più antichi presenti in Italia, in piedi dal 1926, lo stadio San Siro di Milano non ha mai avuto grossi problemi nello stare al passo con i neonati stadi in quanto ad ammodernamenti. Il Meazza rappresenta infatti una delle strutture più all’avanguardia del nostro calcio, tanto da ospitare ancora oggi i tifosi di Milan ed Inter, nel corso dei match casalinghi della propria squadra, con il massimo dei confort.

All’interno della penisola italica, San Siro è quindi uno degli stadi più organizzati anche dal punto di vista del collegamento con la città di Milano. Difatti, sono innumerevoli le opzioni per giungere ai piedi dell’impianto tramite mezzi pubblici, con treni, autobus, tram ed addirittura servizi navetta attivi in caso dei match del Milan. In molti sono però i tifosi che preferiscono a tale opzione un viaggio in macchina, che il 90% delle volte rischia di trasformarsi in un vero e proprio inferno causa traffico e parcheggi.

Non sono però assenti dal luogo di ubicazione dell’impianto parcheggi gratis e a pagamento, che gli assidui frequentatori del Meazza hanno imparato a conoscere come le proprie tasche. Discorso diverso per chi invece è poco pratico dello stadio, cui le seguenti informazioni saranno senz’altro utili a partire dal prossimo incontro tra le mura amiche del Milan.

Stadio San Siro, info sui parcheggi

Il perimetro dello stadio Giuseppe Meazza è delimitato da numerosi parcheggi a pagamento, che ogni qualvolta il Milan è in campo registrano sempre un tutto esaurito in quanto a posti. Le tariffe di tale servizio sono però molto ampie ed espansive, con i tifosi che spesso virano sui parcheggi gratuiti presenti a qualche metro dall’impianto. Ma quali sono questi fantomatici posti auto gratuiti? Il tifoso milanista deve sapere che le opzioni del caso sono ben 3:

Parcheggio di Via Ossopo : esso si trova nei pressi dell’Ospedale San Carlo Borromeo e del parco Trenno. Assolutamente gratuito, esso è però leggermente distante dallo stadio, raggiungibile a piedi in circa 20 minuti di camminata;

: esso si trova nei pressi dell’Ospedale San Carlo Borromeo e del parco Trenno. Assolutamente gratuito, esso è però leggermente distante dallo stadio, raggiungibile a piedi in circa 20 minuti di camminata; Parcheggio di Via Chinotto : anche in questo caso, la vicinanza all’impianto non è la caratteristica principale dei posto auto in questione. Tra il parcheggio e le tribune di San Siro vi sono infatti 20 minuti di camminata da dover percorrere;

: anche in questo caso, la vicinanza all’impianto non è la caratteristica principale dei posto auto in questione. Tra il parcheggio e le tribune di San Siro vi sono infatti 20 minuti di camminata da dover percorrere; Parcheggio di Via Adolfo Omodeo: situato al civico 29 della via citata, esso è il più distante dei tre parcheggi elencati. Percorrendo via Montale infatti, lo stadio è raggiungibile in circa 25 minuti di camminata.

Nonostante appaiano distanti agli occhi dei più, spaventati dalle lunghe camminate da dover effettuare per raggiungere lo stadio, esse sono le tre opzioni più vicine all’impianto se si vuole evitare di pagare un qualsiasi tipo di pedaggio. Molto fortunati sono invece i residenti in zona San Siro, cui parcheggio risulta gratuito anche nelle vie adiacenti allo stadio, nei posti delimitati dalle linee gialle.