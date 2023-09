Il verdetto è una mazzata: salta il derby, i tempi di recupero

Alla vigilia del derby contro l’Inter, arriva una mazzata per Stefano Pioli: il giocatore salterà il match. Svelati i tempi di recupero.

Manca sempre meno al derby in programma domani pomeriggio alle 18:00 tra Inter e Milan. Dopo la sosta per le nazionali, le due compagini milanesi sono pronte a scontrarsi per la vetta della classifica. Nelle prime tre giornate, infatti, sono arrivate altrettante vittorie per entrambe le squadre che quindi sono a punteggio pieno in solitaria. La stracittadina, però, potrebbe cambiare le sorti di quest’inizio di stagione. L’avvicinamento a questo big match è stato sicuramente più tortuoso per Stefano Pioli che è stato in continua apprensione durante queste due settimane di pausa a causa delle notizie che arrivavano dalle nazionali – soprattutto quella francese.

Proprio durante gli impegni con i Transalpini, infatti, hanno accusato problemi Giroud, Maignan e Theo Hernandez. Se per gli ultimi due l’allarme è subito rientrato, non si può dire lo stesso per il centravanti. L’ex Chelsea, infatti, ha subito una distorsione alla caviglia durante il match contro l’Irlanda e ha subito fatto rientro nel capoluogo lombardo. Con il passare dei giorni, però, le sue condizioni sono migliorate e dovrebbe quindi farcela per partire dal 1′ domani. Stesso discorso, invece, non si può fare per Pierre Kalulu che salterà il derby.

Milan, le condizioni di Pierre Kalulu

Durante la sosta per le nazionali, Pierre Kalulu è rimasto a Milanello poiché non è stato convocato dalla sua nazionale. Il difensore francese, però, si è infortunato e le sue condizioni hanno tenuto a lungo in apprensione Pioli e il suo staff. La notizia dell’ultim’ora, infatti, ha confermato che il classe 2ooo non prenderà parte al derby. Il Milan ha rivelato che Kalulu ha effettuato una risonanza magnetica da cui è emerso che il giocatore ha subito una piccola lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni, inoltre, verranno rivalutate tra circa 10 giorni.

Brutte notizie, quindi, per il tecnico parmigiano che deve fare a meno del difensore francese non solo nel derby di domani, ma anche per il debutto in Champions League e probabilmente per la sfida in campionato di settimana prossima contro l’Hellas Verona. Contro l’Inter, dunque, quasi sicuramente partirà dall’inizio Simon Kjaer che sostituirà lo squalificato Tomori e affiancherà Thiaw davanti a Mike Maignan. Per il difensore danese si tratta della prima partita stagionale con il Milan da titolare, dopo i due scampoli di match giocati contro il Bologna e il Torino.