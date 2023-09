“Le responsabilità aumentano”: Milan, Leao nell’occhio del ciclone

Leao è finito nell’occhio del ciclone dopo le ultime prestazioni con il Milan: “Le responsabilità aumentano”.

Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo a San Siro alle 15:00 contro il Verona. L’obiettivo sarà quello di tornare alla vittoria dopo i risultati arrivati nell’ultima settimana. Al ritorno dalla sosta per le nazionali, infatti, sono arrivate una sonora sconfitta per 5-1 nel derby di sabato scorso contro l’Inter e un pareggio per 0-0 nella prima partita in Champions League contro il Newcastle. Proprio dopo la prestazione negativa nell’ultima partita a finire nel mirino della critica è stato Rafael Leao.

Il portoghese, infatti, nel match contro le Magpies ha sprecato una ghiotta opportunità per portare avanti i suoi al 33′ del primo tempo in cui ha lisciato la palla dopo aver tentato un velleitario colpo di tacco in area di rigore. Negli ultimi giorni nei confronti del numero 10 del Milan si sono abbattute le critiche dei tifosi e di vari addetti ai lavori.

Oltre al gol divorato, a essere segnalato con la penna rossa è stato anche l’atteggiamento avuto in campo da Leao che spesso e volentieri è parso svogliato. Sulle ultime uscite di Leao è intervenuto Stefano Pioli durante la conferenza stampa odierna alla vigilia del match contro il Verona.

Le parole di Stefano Pioli sulle ultime prestazioni di Leao

Dopo la sonora sconfitta arrivata nel derby di sabato contro l’Inter, c’è stata molta preoccupazione relativa agli effetti della deludente prestazione intorno all’ambiente Milan. I rossoneri, però, sono riusciti a switchare subito nella partita giocata martedì contro il Newcastle. Contro il club inglese è arrivato un pareggio per 0-0, ma gli uomini di Pioli hanno offerto un’ottima prestazione. Il Diavolo, infatti, ha flirtato molto con il gol senza mai trovarlo e si son dovuti accontentare. quindi, solo di un pareggio. Tra coloro che hanno avuto una ghiotta occasione per portare avanti il Milan, c’è Leao.

Proprio sulle ultime uscite del portoghese è intervenuto oggi in conferenza stampa Stefano Pioli. Di seguito le sue parole. “Leao sta facendo un percorso importante e sta facendo di tutto per trasformarsi in un campione. Deve gestire meglio alcune situazioni di gioco, è chiaro che le sue responsabilità aumentano ma sta diventando più maturo. Non bisogna dare troppe responsabilità ad un singolo giocatore. Noi ragioniamo sul fatto che un errore sia un errore di tutti“. Il tecnico parmigiano ha continuato dicendo che Leao deve continuare così. Per diventare un campione deve sapere gestire le situazioni e che sta facendo passi importanti.