Leao l’ha combinata grossa: “Da calci nel sedere”

Che bordata a Leao dopo la partita di ieri contro il Newcastle: “Da calci nel sedere”

Nel tardo pomeriggio di ieri, il Milan ha debuttato in Champions League contro il Newcastle. I rossoneri avevano l’arduo compito di switchare dopo la batosta subita nel derby di sabato contro l’Inter. Gli uomini di Stefano Pioli sono riusciti a dimenticare la sonora sconfitta contro gli acerrimi rivali, ma non sono andati oltre al pari nella sfida contro i Magpies. Non è bastata un’ottima prestazione corale per vincere contro il club inglese che non ha mai impensierito i rossoneri durante i 90′. Totalmente opposta, invece, è stata la prestazione del Diavolo che ha tirato ben 25 volte nella partita di ieri, 9 volte nello specchio, senza riuscire a superare Pope.

Tra i giocatori rossoneri maggiormente criticati dopo la partita Champions c’è sicuramente Rafael Leao. Il talento portoghese, infatti, ha avuto probabilmente tra i piedi l’occasione più ghiotta per sbloccare il match nel primo tempo. Dopo vari dribbling nell’area di rigore avversaria, ha avuto l’opportunità di tirare realizzando il gol dell’1-0. Il numero 10 rossonero, però, ha provato un colpo di tacco, inciampando, tentativo che ha scatenato la reazione di tifosi e addetti ai lavori. Una di queste è stata una bordata molto pesante.

La pesante bordata a Leao dopo il mancato gol di ieri

Nonostante l’ottima prestazione nella partita di ieri contro il Newcastle, il Milan non è andata oltre il pareggio. Tra coloro che sono finiti nel mirino dei tifosi e della critica c’è Leao che è risultato troppo lezioso e inconcludente al 33′ del primo tempo quando ha tentato la conclusione di tacco in area di rigore. Tra i giornalisti che l’hanno maggiormente attaccato c’è Mario Mattioli che nell’intervento a Radio Radio ha commentato l’atteggiamento in campo del portoghese.

Il giornalista ha attaccato duramente Leao: “Mi impressiona, se fossi un compagno di squadra lo prenderei a calci nel sedere nello spogliatoio… Sembra sempre che stia facendo un piacere a qualcuno quando gioca, in particolare ieri”. Infine ha concluso il suo intervento parlando dell’atteggiamento del portoghese. “Non si sopporta. È stato esagerato con questa sua apparente svogliatezza e approssimazione, magari non sarà così ma l’impressione che dà dall’esterno è quella“. Un altro attacco al portoghese è arrivato da Xavier Jacobelli a Milan Tv: “A volte ha un atteggiamento inconcludente, per non dire indisponente e questo non va bene“. A Leao il compito di cancellare le critiche.