Milan, cessione bloccata: salta tutto

Nelle ultime ore è saltata una cessione in casa Milan. Scopriamo il motivo che ha fatto saltare la trattativa.

La nuova stagione è ormai già iniziata e nelle prime giornate di campionato sono stati lampanti i risultati dei vari club sul campo. In Italia, tra le squadre che sono partite nel migliore dei modi c’è il Milan che ha vinto le tre partite finora giocate.

Un risultato non affatto scontato per i rossoneri considerando i vari movimenti fatti nella sessione estiva di calciomercato. Il Diavolo, infatti, è stato tra i club del nostro Paese più attivi chiudendo con ben 10 nuovi innesti.

Grande merito va attribuito alla dirigenza rossonera che è riuscita a finanziarsi il mercato con l’onerosa cessione di Tonali al Newcastle. Il centrocampista italiano, però, non è stato l’unico ad aver lasciato il capoluogo lombardo quest’estate. Tra le altre cessioni concluse, infatti, ci sono quelle di De Ketelaere, Messias, Saelemaekers, Rebic, Origi e non solo.

Nelle ultime ore, inoltre, il Milan sembrava stesse per definire un’altra cessione nel reparto offensivo. Il nome in uscita, questa volta, è quello di Chaka Traorè. L’ala ivoriana, infatti, è finito nel mirino di un club di Serie B: il Brescia.

Le ultime sulla trattativa tra il Milan e il Brescia per Chaka Traorè

Nonostante il mercato in Italia si sia concluso lo scorso venerdì, ci sono squadre che possono continuare a rinforzare la propria rosa. Questi club sono Brescia e Lecco che hanno ricevuto una proroga di una settimana in seguito alla loro ammissione in Serie B. Il club di Cellino nelle ultime ore ha provato ad acquistare Chaka Traorè dal Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, però, sia il club sia il giocatore non sono convinti dalla proposta del club di Serie B. I rossoneri, inoltre, hanno rifiutato la proposta del Brescia di inserire un diritto di riscatto.

Al momento, quindi, l’ala ivoriana resta a Milano dove si allena tutti i giorni con la prima squadra ma gioca con la Primavera negli impegni della Youth League. L’ala sinistra classe 2004 è cresciuto nelle giovanili del Parma ed è stato acquistato dal Milan nell’estate del 2021 per 600 mila euro. Con i parmigiani ha debuttato in Serie A nell’aprile 2021 proprio contro il Milan e al termine di quella stagione ha totalizzato tre presenze in prima squadra. Nelle ultime due stagioni, invece, ha vestito la maglia rossonera totalizzando 17 gol e 12 assist in 60 presenze tra le varie competizioni.