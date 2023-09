Milan, che batosta per Pioli: la tegola ora è ufficiale

Dopo la vittoria arrivata questo pomeriggio contro il Verona, arriva una batosta per Stefano Pioli: la tegola è ufficiale.

Il Milan è tornato al successo dopo una settimana complicata. Al ritorno dalla sosta per le nazionali, infatti, i rossoneri hanno prima perso il derby contro l’Inter per 5-1 e poi hanno pareggiato in settimana per 0-0 il primo match della fase a gironi della Champions League contro il Newcastle. Uno dei giocatori più criticati nella partita contro le Magpies è stato Rafael Leao. Il talento portoghese, però, quest’oggi ha risposto sul campo decidendo il match contro il Verona proprio con la sua rete all’ottavo minuto del primo tempo.

Gli uomini di Stefano Pioli, quindi, sono tornati ai tre punti in campionato grazie a una vittoria di misura contro gli Scaligeri. Oltre alla vittoria, però, sono arrivate brutte notizie per il tecnico parmigiano. Al minuto 65, infatti, il tecnico rossonero è stato costretto a sostituire un giocatore a cui non rinuncia mai: Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è tra i fedelissimi di Pioli che anche nella conferenza di ieri aveva pronunciato parole al miele per il proprio mediano. Durante il post partita, il tecnico del Milan è stato interpellato proprio sulle condizioni dell’ex Empoli.

Le parole di Pioli sull’infortunio di Krunic nel post partita di Milan-Verona

Rade Krunic è stato costretto a lasciare anzitempo il match odierno contro il Verona a causa di un problema muscolare al flessore della coscia destra. Sulle sue condizioni è intervenuto nel post partita Stefano Pioli. Di seguito le parole del tecnico rossonero rilasciate a DAZN. “Purtroppo credo che abbia un problema muscolare. Ha sentito qualcosa al flessore quindi sicuramente qualcosina c’è stato. L’entità non posso saperla e credo sarà difficile vederlo nelle prossime partite ma abbiamo a disposizione altre caratteristiche e giocatori”.

Il tecnico parmigiano ha continuato il suo intervento parlando di chi possa sostituire il bosniaco classe 1993 in cabina di regia. “Dall’inizio dell’anno sto provando Adli in quel ruolo e sta facendo bene, adesso avrà le sue occasioni anche lui. Ci sono anche altri centrocampisti, possiamo cambiare qualcosa davanti… L’importante è che i ragazzi stiano bene insieme, compatti, uniti, volenterosi nelle partite difficile come quella di oggi”. Queste le parole del tecnico rossonero che teme di dover rinunciare a un altro suo giocatore dopo gli infortuni di Maignan e Kalulu. In attesa dell’esito degli esami strumentali di lunedì, Pioli teme di dover rinunciare a lungo a Krunic.