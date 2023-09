Milan, che batosta sul mercato: rifiuto inequivocabile

Arriva un retroscena di mercato nelle ultime ore per il Milan, che batosta: il rifiuto è stato netto.

La stagione del Milan è iniziata nel migliore dei modi. I rossoneri hanno vinto le prime tre partite di campionato ottenendo la testa della classifica al pari dell’Inter. Un ottimo e inaspettato avvio per gli uomini di Stefano Pioli considerando quanti sono stati i nuovi innesti arrivati quest’estate dal mercato. La dirigenza rossonera, infatti, è stata tra le più attive del nostro campionato considerando che ha concluso ben 10 acquisti.

Tra i nomi che si sono già inseriti nei dettami tattici del tecnico parmigiano ci sono sicuramente quelli di Loftus-Cheek e Pulisic. Il primo si sta già rivelando tra i migliori centrocampisti del nostro campionato considerando le sue caratteristiche principali: qualità abbinata a un’ottima fisicità. L’esterno americano, invece, è già andato a segno per due volte nelle prime due giornate contro Bologna e Torino. Il reparto offensivo di Pioli, però, è stato ulteriormente migliorato anche nell’ultimo giorno di mercato.

Dal mercato, infatti, è arrivata una prima punta che dovrà essere in grado di sostituire all’occorrenza Giroud. Il nome scelto alla fine è stato quello di Luka Jovic che si è trasferito gratuitamente dalla Fiorentina. Precedentemente, però, i rossoneri hanno fatto un vero e proprio casting. Tra i nomi maggiormente accostati c’è stato quello di En-Nesyri del Siviglia. Proprio sull’attaccante marocchino è emerso un retroscena sul suo mancato passaggio al Milan nelle ultime ore. A farlo emergere è stato proprio un suo connazionale, ed ex compagno di squadra, Yassine Bounou.

Il retroscena sul mancato passaggio di En-Nesyri al Milan

Le ultime ore della sessione estiva di mercato conclusasi da pochi giorni sono state incandescenti per il Milan. I rossoneri, infatti, sono stati alla ricerca di una nuova prima punta prima di trovare un accordo con Jovic. Dopo la brusca frenata nella trattativa con il Porto per Taremi, tra i nomi trattati c’è stato anche quello di Youssef En-Nesyri.

La trattativa tra l’attaccante marocchino e il Milan, però, è sfumata e proprio di questo ha parlato nelle ultime ore Yassine Bounou. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Canal Sur Radio.

“En-Nesyri aveva delle proposte, ma il Siviglia non poteva lasciarlo andare per qualsiasi offerta. Non sarebbe mai andato al Milan in prestito”. Le parole di Bounou sul trasferimento del suo ex compagno di squadra.

Questo il retroscena fatto emergere nelle ultime ore dal nuovo portiere dell’Al-Hilal, che ha fatto parlare molto di sé in seguito alle ottime prestazioni nell’ultimo Mondiale.