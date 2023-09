Milan, contatti avviati: arrivano conferme, che sorpresa per Pioli!

Arriva una piacevole sorpresa per Stefano Pioli, il Milan ha avviato i contatti per un nuovo innesto.

Questo pomeriggio il Milan scenderà in campo alle 18:30 contro il Cagliari. I rossoneri vorranno bissare il successo arrivato nell’ultima giornata contro il Verona per 1-0. Il Diavolo dovrà affrontare il match con la giusta attenzione, nonostante il brutto periodo che stanno attraversando i rossoblù. Gli uomini di Claudio Ranieri, infatti, finora non hanno ancora vinto un match. Solo due sono stati i punti totalizzati finora, conquistati con due pareggi arrivati nelle sfide contro il Torino e l’Udinese. Tra i maggiori problemi della squadra sarda rientra sicuramente la difficoltà nella produzione offensiva. Finora l’unica rete stagionale segnata è stata quella di Zito Luvumbo nella partita persa contro il Bologna.

Per il Cagliari, quindi, non sarà affatto facile scalfire la retroguardia rossonera quest’oggi che ritroverà anche Theo Hernandez. Il francese, infatti, non è sceso in campo nell’ultima partita contro il Verona a causa di alcuni problemi fisici. A sostituirlo nel match contro gli Scaligeri è stato Florenzi che ha giocato sulla fascia sinistra, seppur non sia quella prediletta. Tra i problemi nella rosa del Milan, infatti, rientra quello del sostituto di Theo Hernandez. Dopo la cessione di Ballo-Touré, i rossoneri non sono intervenuti sul mercato ma hanno promosso definitivamente in prima squadra il giovane Bartesaghi che ha debuttato proprio nell’ultima partita. La dirigenza del Milan, però, vorrebbe un profilo più esperto e per questo motivo ha già avviato i contatti per il nuovo terzino.

Calciomercato Milan, avviati i contatti per il nuovo terzino

Il Milan sta pensando di intervenire sul mercato per acquistare il vice di Theo Hernandez. I rossoneri potrebbero fare spesa nuovamente in Spagna per il nuovo terzino sinistro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome su cui sono maggiormente puntati i riflettori è quello di Juan Miranda del Betis Siviglia. Il giocatore spagnolo è da tempo sulla lista del club milanese, che avrebbe voluto acquistarlo già quest’estate. Il classe 2000, però, ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione con il suo club e potrebbe quindi partire a parametro zero.

Per Miranda, quella al Milan sarebbe la seconda esperienza al di fuori della sua terra nativa. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, nell’estate del 2019 si è trasferito per una stagione in prestito allo Schalke 04. Tornato in Spagna, dal 2020 gioca al Betis Siviglia con cui ha realizzato sei reti e 9 assist in 83 presenze.