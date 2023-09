Milan, è accaduto di nuovo dopo 50 anni: nessuno se l’aspettava

Dato storico in casa Milan, non accadeva da 50 anni. Nessuno si aspettava questa cosa, scopriamo di che si tratta.

Dopo una sessione di calciomercato in cui il Milan è stata una delle squadre più attive del nostro campionato, anche l’inizio di stagione dei rossoneri è da prima pagina. Sono stati 11 gli innesti arrivati dal mercato, nonostante ciò gli uomini di Stefano Pioli hanno dimostrato di essere pronti sin da subito.

Nelle prime tre giornate, infatti, sono arrivate subito tre vittorie. La prima al Dall’Ara contro il Bologna per 0-2 in cui hanno segnato Pulisic e Giroud. La seconda, invece, a San Siro contro il Torino per 4-1 dove a marcare il tabellino sono stati Pulisic, Giroud con una doppietta e Theo Hernandez. Nella terza, infine, allo Stadio Olimpico contro la Roma per 1-2 decisa dalle reti di Giroud e Leao.

Un ruolino di marcia invidiabile per i rossoneri, ma eguagliato anche dagli acerrimi rivali dell’Inter. Anche i nerazzurri, infatti, dopo essere stati molto attivi nella sessione estiva di mercato hanno mostrato sul campo tutto il loro valore. Anche gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, hanno vinto le prime tre partite. La Beneamata non ha subito neanche una rete nelle tre sfide contro il Monza, vinta per 2-0, contro il Cagliari, per 0-2, e contro la Fiorentina per 4-0. Un ottimo inizio per le due squadre milanesi che hanno sfatato un tabù che durava da più di 50 anni.

Il tabù sfatato dopo tre giornate da Milan e Inter

Le prime tre giornate sono state perfette per il Milan e per l’Inter. Le due squadre del capoluogo lombardo sono riuscite ad andare alla pausa delle nazionali in testa alla classifica a punteggio pieno. Un inizio non affatto scontato considerando quanti movimenti sono stati compiuti sul mercato da entrambe. Nella prossima partita, inoltre, è prevista già la stracittadina tra le due squadre che hanno sfatato un tabù che durava da più di 50 anni.

Secondo i dati di Transfermarkt.it, le milanesi non erano al comando della classifica del nostro campionato solo loro – dopo tre giornate – dalla stagione 1971-72. A vincere lo Scudetto quell’anno, però, fu la Juventus. Al momento, invece, i bianconeri occupano il terzo posto in classifica a pari merito con il Lecce grazie ai 7 punti conquistati nelle prime tre giornate. A differenza delle due compagini milanesi, infatti, la Vecchia Signora ha subito una battuta d’arresto alla seconda giornata di campionato. Nella prima partita della nuova stagione nelle mura amiche, infatti, è arrivato solo un pareggio per 1-1 contro il Bologna.