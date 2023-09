Milan, la lite davanti a tutti: tifosi spiazzati, è emerso in queste ore

Tifosi del Milan spiazzati dopo la lite scoppiata davanti a tutti. Scopriamo di chi si tratta e i motivi del litigio.

L’inizio della nuova stagione è stato da incorniciare per il Milan. Nonostante i tanti nuovi innesti arrivati dal mercato, sono ben visibili gli ottimi risultati sin da subito. Nelle prime tre giornate – infatti – sono arrivate altrettante vittorie, un ruolino di marcia invidiabile. In queste prime partite, inoltre, in campo e fuori si è potuto notare una forte coesione all’interno della squadra. Coesione che, al Milan, è stata la base degli ultimi successi – come l’ultimo Scudetto vinto nella stagione 2021-22.

L’obiettivo di Stefano Pioli, quindi, è quello di riformare quell’unione che era stata in grado di trascinare i suoi fino alla conquista del diciannovesimo titolo. Tra i giocatori rimasti in rosa che erano presenti nella stagione del trionfo rossonero, rientra Theo Hernandez. Il terzino francese ha iniziato la nuova stagione con il piede giusto come testimoniato dalle ottime prestazioni offerte nelle prime giornate e la rete di ottima fattura realizzata nel match contro il Torino. Nelle ultime ore, però, è emerso un video che riprende il litigio tra due tesserati del Diavolo. I protagonisti del confronto sono il tecnico parmigiano e il terzino francese.

Il motivo del litigio tra Stefano Pioli e Theo Hernandez

Il Milan ha concluso nel migliore dei modi le prime partite stagionali prima della sosta per le nazionali. I rossoneri, infatti, nella serata di venerdì hanno ottenuto una vittoria per 1-2 contro la Roma. Nella gara dello Stadio Olimpico, però, è emerso un giallo. Dopo lo 0-2 maturato in 48′, la partita del Diavolo è andata complicandosi a causa della doppia ammonizione di Tomori arrivata al 61′. A mezz’ora dalla fine, quindi, gli uomini di Stefano Pioli si ritrovano in vantaggio per due reti ma con un uomo in meno.

Per evitare di incorrere in un’altra espulsione, il tecnico parmigiano al 65′ decide di sostituire Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, autore di un’ottima prestazione così come nelle partite precedenti, viene sostituito da Kalulu. Di questa sostituzione, però, non se ne capacita Theo Hernandez. Il terzino francese, accompagnato da Leao, si domanda il motivo del cambio e chiedono spiegazioni al proprio tecnico.

Pioli cerca di spiegare ai suoi uomini che non fosse il caso rischiare un’altra espulsione considerando anche il prossimo impegno in campionato: il derby contro l’Inter. Nella stracittadina prevista al rientro dalla sosta, quindi, Pioli non potrà contare su Tomori ma potrà farlo sul suo connazionale Loftus-Cheek.