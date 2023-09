Milan-Pioli, decisione a sorpresa dopo il Derby: succederà a breve

Milan, la decisione di Stefano Pioli dopo il Derby contro l’Inter ha spiazzato tutti: succederà a breve.

La partita di sabato pomeriggio tra Inter e Milan ha spiazzato addetti ai lavori e non solo. I rossoneri, infatti, hanno subito una pesante sconfitta per 5-1 contro gli acerrimi rivali. Un risultato totalmente inaspettato considerando che entrambe le compagini avevano ottenuto tre vittorie nelle prime tre giornate prima della sosta per le nazionali ed erano quindi a pari punti in cima alla classifica. La batosta per gli uomini di Stefano Pioli si è sicuramente fatta sentire. Per il Diavolo, però, è ora di ripartire sin da subito con il piede giusto.

Il Milan, infatti, nel pomeriggio di domani aprirà la nuova edizione della Champions League con il match delle 18:45 a San Siro contro il Newcastle. Una sfida che si prospetta molto delicata sia a causa di come i rossoneri arrivano al match sia per gli equilibri del girone F in cui ci sono anche PSG e Borussia Dortmund. L’obiettivo degli uomini di Pioli, quindi, sarà quello di partire subito con il piede giusto per dimenticare la roboante sconfitta contro i nerazzurri e anche per non compromettere il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Proprio per questo motivo, il tecnico parmigiano è pronto a sorprendere tutti con alcune scelte di formazione.

Le scelte a sorpresa di Pioli in vista della sfida contro il Newcastle

Per il Milan è giunta l’ora di ripartire subito dopo la brutta sconfitta contro l’Inter. I rossoneri domani alle 18:45 ospiteranno il Newcastle di Sandro Tonali per il debutto in Champions League e Pioli è pronto a sorprendere tutti con le sue scelte di formazione. In difesa tornerà dal 1′ Fikayo Tomori dopo la squalifica in campionato che l’ha costretto a saltare il derby. A centrocampo, invece, arriva la mossa a sorpresa del tecnico parmigiano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tommaso Pobega potrebbe sostituire Tijjani Reijnders in mezzo al campo per avere maggiore fisicità.

In attacco, infine, Samuel Chukwueze insidia Christian Pulisic per una maglia da titolare sulla fascia destra. Non è escluso, infatti, che il giocatore statunitense possa partire dalla panchina considerando anche che sia stato il calciatore a rientrare più tardi dagli impegni con le nazionali della scorsa settimana. Con queste mosse, quindi, Pioli punta ad archiviare l’orrenda prestazione offerta sabato nel derby e punta a partire sin da subito con il piede giusto in Champions League nella sfida contro Sandro Tonali.