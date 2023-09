Milan, rottura con la società: colpo per giugno 2024

Milan, arriva la rottura con la società. Il colpo potrebbe andare a segno il prossimo giugno.

La stagione del Milan è cominciata nel migliore dei modi con tre vittorie nelle prime tre partite. Un percorso netto quello dei rossoneri che al momento occupano la prima posizione in classifica al pari dell’Inter.

Anche i nerazzurri, infatti, hanno fatto bottino pieno nelle prime tre giornate e, in più, non hanno subito neanche una rete. Il derby in programma alle 18 di sabato pomeriggio, si prospetta incandescente considerando sia la situazione in classifica sia quanto successo durante l’ultima sessione di mercato.

Nel calciomercato estivo, infatti, sono andati in scena vari derby di mercato tra le due compagini milanesi. Le due sfide maggiormente degne di nota sono quelle per Frattesi e Thuram che si sono trasferiti sulla sponda nerazzurra del capoluogo lombardo. Un altro derby di mercato, inoltre, potrebbe andare in scena nelle prossime sessioni.

Questa volta l’obiettivo in comune è Mattia Zaccagni che ha dimostrato tutto il suo valore nelle ultime due partite con la maglia della Nazionale contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina. L’esterno italiano classe 1995 si è trasferito alla Lazio nell’estate 2021, ma – come testimoniato dalle parole dell’agente – potrebbe ben presto salutare la Capitale.

Le parole dell’agente di Zaccagni

Mattia Zaccagni è uno dei giocatori del nostro campionato che si è messo maggiormente in luce nelle ultime stagioni. Il suo contratto con la Lazio, però, scadrà il 30 giugno 2025 e non è escluso che possa lasciare la Capitale già la prossima estate. Di seguito le parole di Mario Giuffredi, suo agente, ai microfoni di calciomercato.com.

“Ho parlato per otto mesi con Lotito: prima c’era il mercato di gennaio, poi la Pasqua, poi gli obiettivi da raggiungere in campionato e quindi la qualificazione in Champions, poi la politica, poi il mercato estivo. Ci ho messo tutta la buona volontà per chiudere l’accordo il prima possibile visto che era un desiderio di Mattia legarsi a lungo alla Lazio. Da questo momento non sarà più un problema mio. Evidentemente Lotito ha altre priorità. Io non prego nessuno, tranne che in chiesa. Il rinnovo deve essere un piacere reciproco”.

L’agente del giocatore ha continuato il suo intervento facendo riferimento alla situazione di Milinkovic Savic che ha lasciato la Lazio un anno prima della scadenza del contratto, proprio come potrebbe accadere a Zaccagni. “C’è un anno importante davanti a Mattia con il campionato della squadra che ambisce a fare un torneo importante, la Champions e la Nazionale. Siamo sicuri di fare una grande annata. E continuando così a fine campionato, contrattualmente, si troverà nella stessa situazione di Milinkovic Savic e non certo per colpa nostra. Beh, a quel punto sarà troppo tardi. Noi non ci mettiamo certo ad aspettare le comodità degli altri. E magari tra qualche mese a cambiare idea saremo noi”.