Milan, scelta inedita di Pioli: non era mai successo, tifosi spiazzati

Il Milan questo pomeriggio scenderà in campo a Cagliari e Pioli ha fatto una scelta inedita che ha spiazzato i tifosi.

Dopo essere tornato al successo nella sfida di sabato contro il Verona, il Milan è pronto a scendere nuovamente in campo. I rossoneri alle 18:30 sfideranno il Cagliari di Claudio Ranieri in una partita determinante per non lasciar scappare l’Inter capolista e per superare nuovamente la Juventus in classifica. Al momento, infatti, la Vecchia Signora è momentaneamente al secondo posto in classifica grazie al successo maturato nella serata di ieri contro il Lecce. Gli uomini di Stefano Pioli, quindi, avranno il compito di scavalcare nuovamente i bianconeri in classifica e per farlo occorrono i tre punti.

Il successo in Sardegna, però, non sarà affatto scontato. La squadra allenata da Claudio Ranieri, infatti, ha avuto molte difficoltà in quest’inizio di stagione in cui ha totalizzato solo due punti in 5 giornate. Al momento, quindi, i rossoblù sono penultimi in classifica e vorranno conquistare il loro primo successo stagionale proprio dinanzi ai loro tifosi. Il Milan, dunque, dovrà affrontare il match con la giusta concentrazione sin dal 1′ per non incappare in brutte sorprese. Pioli, per la sfida odierna, sta pensando a rivoluzionare il suo Milan tra infortuni e turnover. Tra le scelte che il tecnico parmigiano sembra destinato a fare, c’è quella di lanciare Adli nell’undici titolare.

Verso Cagliari-Milan: Adli titolare

Nel pomeriggio di sabato il Milan è tornato alla vittoria nel match contro il Verona concluso 1-0. Contro gli Scaligeri, però, sono arrivate anche notizie negative per Stefano Pioli tra cui l’infortunio subito da Krunic. Il centrocampista bosniaco ha lasciato anzitempo il match a causa di un fastidio muscolare. Gli esami strumentali hanno poi evidenziato una lesione del bicipite femorale destro che terrà a lungo il classe 1993 lontano dal terreno di gioco. Per il match odierno contro il Cagliari, il tecnico rossonero sembra abbia deciso di lanciare dal 1′ Yacine Adli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Pioli ha deciso di affidargli le chiavi della cabina di regia. Proprio per giocare in questo ruolo, infatti, il francese ha lavorato molto quest’estate e finalmente avrà l’occasione per mostrare il suo valore. Per il classe 2000, finora, non ci sono state molte occasioni per mettersi in luce con la maglia rossonera. L’ultima e unica presenza da titolare nel nostro campionato, infatti, risale alla sfida dello scorso ottobre contro il Verona vinta per 1-2. Finora non ha giocato neanche un minuto in stagione, l’ultima sua apparizione da subentrato è stata quella nella sfida contro lo Spezia persa per 2-0 il 13 maggio.