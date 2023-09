Pioli deve arrendersi: salta il derby

Verso Inter-Milan, guai per Stefano Pioli che ha perso una pedina importante che non giocherà il derby

Nel fine settimana torneranno i top campionati dopo la sosta per le nazionali che è stata molto turbolenta in casa Milan. I rossoneri, infatti, giorno dopo giorno hanno dovuto preoccuparsi per i problemi fisici che i giocatori hanno accusato con le rispettive nazionali. Il primo è stato Giroud che ha subito un infortunio con la Francia nella partita contro l’Irlanda ed è subito tornato a Milanello.

Anche altri suoi connazionali, come Maignan e Theo Hernandez, hanno subito degli infortuni durante il ritiro transalpino ma le notizie sulle loro condizioni lasciano tranquilli. Invece, a destare maggiori preoccupazioni è Kalulu che non è stato convocato dalla sua nazionale ma ha subito un infortunio mentre si allenava al quartier generale rossonero.

Le ultime sulle condizioni di Kalulu

Sabato pomeriggio alle 18:00, Inter e Milan si sfideranno in un derby che si preannuncia molto caldo considerando l’inizio di stagione delle due squadre. Entrambe le compagini milanesi, infatti, hanno vinto le prime tre gare di campionato e sono quindi appaiate in classifica al primo posto a punteggio pieno. Al momento ad avere i favori del pronostico, però, è la squadra di Simone Inzaghi che non ha subito neanche un gol da inizio campionato. I rossoneri, invece, ne hanno subiti due e in più Pioli dovrà fare i conti con scelte molto limitate in difesa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico rossonero dovrà fare a meno anche di Kalulu nel derby di sabato pomeriggio. Il difensore francese ha accusato un problema muscolare mentre si allenava a Milanello e, salvo clamorose sorprese, non sarà a disposizione per il derby. Al suo posto quindi, considerando anche la squalifica di Tomori, dovrebbe giocare Kjaer in coppia con Thiaw.

A differenza del tecnico parmigiano, invece, Inzaghi può sorridere considerando che è tornato a disposizione Acerbi dopo l’infortunio accusato durante il pre campionato. Dunque, se il tecnico rossonero deve fare i conti con delle scelte obbligate, non si può dire la stessa cosa per il tecnico piacentino. Inzaghi, infatti, può decidere di giocare dal 1′ o con de Vrij o con Acerbi. Umori molto diversi, quindi, sono quelli che stanno caratterizzando l’avvicinamento al derby nelle ultime ore. Una stracittadina che si prospetta molto importante, ma non decisiva considerando che siamo solo a inizio stagione. Il derby, però, è pur sempre il derby e nessuna delle due compagini lo vorrà perdere.