Quale auto guida Maignan

Tra le auto sgargianti e i pezzi da collezione arriva la conferma su Mike Maignan. L’automobile del portiere francese vi sorprenderà senz’altro.

Abbiamo già affrontato il discorso automobilismo in casa Milan, dove tale passione sembrerebbe accomunare non pochi calciatori del team rossonero. Sono infatti ancora impresse negli occhi dei tifosi le caratteristiche da urlo delle auto di Rafael Leao, succeduti dalla splendida Lamborghini Custom ad opera di Theo Hernandez. Come non citare quindi il garage “tedesco” di Fikayo Tomori, che ha ulteriormente alzato il livello rossonero in tema quattro ruote. Sorprendentemente però, sono pochi altri i calciatori del diavolo a possedere tali gioiellini nel proprio garage, con la sobrietà che ne fa quindi da padrona nell’organico di Milano.

Tra utilitarie ed BMW regalate dalla società infatti, SUV sgargianti e supercar trovano sempre meno spazio, regalando non poche sorprese ai tifosi del Milan. Una su tutte, quella rappresentata da Mike Maignan, cui modello d’auto vi sorprenderà senza ombra di dubbio. Andiamo ad analizzarlo insieme.

Garage Maignan, il portiere francese sorprende

Stando a quanto reperibile sui social nonché su siti d’informazioni vari, una sola auto farebbe parte del garage di Maignan. Le news in merito sono contrastanti, tra chi afferma che ve ne siano altre mai venute alla ribalta e chi invece acclama la serietà del portierone francese, ma a conti fatti siamo davvero a conoscenza di un singolo ed unico modello.

Trattasi di una comoda e sobria Volkswagen Tiguan nera, che dinnanzi ai modelli posseduti dal resto dello spogliatoio rossonero di certo non stona, ma che mette senz’altro in luce il carattere pacato e tutto d’un pezzo dell’ex Lille. Ci troviamo quindi davanti ad uno dei SUV compatti più in voga sul mercato automobilistico nonché uno dei più costosi in circolazione. Il prezzo fissato dall’azienda tedesca per tale pezzo pregiato si aggira infatti attorno ai 35 mila euro, ma solo in caso di versione base.

Sul mercato dal 2007, la Tiguan possiede dunque tutte le caratteristiche in grado di far battere il cuore di Maignan, sin da subito attratto dalla larghezza interna e della comodità del SUV citato, con prestazioni all’avanguardia senza però sfociare nell’eccentricità che di certo non contraddistingue il portiere più forte d’Italia. Della Tiguan esistono infatti anche versioni leggermente più costose e prestanti, in grado di effettuare qualche piccolo upgrade rispetto alla versione base, con quest’ultima che resta però la preferita dal francese. Da 0 a 100 in circa 10 secondi grazie al proprio motore da 150 CV, dunque, per l’asso targato Volkswagen, cui velocità massima si aggira tra i 220 ed i 250 km/h a seconda delle condizioni. Sviscerato quindi il “segreto automobilistico” di Mike Maignan.