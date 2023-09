Quali calciatori del Milan schierare al fantacalcio contro il Cagliari

Sorprendono e non poco le ultime news sulla probabile formazione rossonera in vista di Cagliari. Sulla base di ciò, arrivano i calciatori del Milan da schierare al fantacalcio.

Il Milan di Stefano Pioli è stato senz’altro la delusione principale, in ottica fantacalcio, delle ultime due giornate di Serie A. Questo, a causa del 5-1 patito per mano dell’Inter e dello scialbo 1-0 contro il Verona (con tanto di Theo in tribuna) che pochi bonus hanno portato nelle tasche dei fantallenatori d’Italia. Sfortunatamente per questi ultimi però, anche in quel di Cagliari è attesa una rivoluzione rossonera, con Pioli nuovamente propenso alla difesa a 3. Sulla base di ciò, ecco dunque i consigli su quali calciatori del Milan schierare nella propria formazione al fantacalcio.

Cagliari-Milan, chi schierare al fantacalcio fra i rossoneri

Difesa a 3, top in panchina e numerose sorprese. Questo quanto emerso dalle ultime news in merito a Cagliari-Milan, con le probabili formazioni che hanno sorpreso di gran lunga i tifosi rossoneri. Sulla base delle ultime indiscrezioni però, arriva di seguito l’analisi in merito ai calciatori del club di Milano da schierare al fantacalcio:

MAIGNAN – I 5 gol presi dall’Inter fanno ancora male, ma il Milan ha dimostrato di essersi ripreso, soprattutto in difesa. Lasciano infatti ben sperare i due clean sheet consecutivi totalizzati contro Newcastle e Verona, nonché il confronto con un avversario tutt’altro che offensivo come il Cagliari di Ranieri. Al ritorno dai problemi fisici, Maignan vorrà quindi dare continuità a quanto fatto da Sportiello contro gli scaligeri: da schierare;

THIAW – Non ha sfigurato ne contro il Newcastle ne contro il Verona il centrale tedesco, apparso invece alquanto in difficoltà con Thuram nel derby. A Cagliari c’è quindi Luvumbo che promette di replicare la prestazione del francese, ma Thiaw è pronto a dimostrare che la debacle nella stracittadina lo ha soltanto reso più maturo: da schierare in mancanza di valide alternative;

KJAER – Con Kalulu ancora ai box, ecco che il danese si prepara a scendere nuovamente in campo. Quanto visto nelle ultime settimane non ha però fatto altro che confermare il calo fisico di un Kjaer ampiamente fuori forma: da evitare;

TOMORI – Il centrale inglese non ha particolarmente brillato quando impiegato nella difesa a 3 di Stefano Pioli, ma tale discorso potrebbe essere dovuto al calo fisico subito al tempo da tutta la squadra. Privarsi di Tomori contro il Cagliari appare quindi come una scelta senza senso, con i calci piazzati che potrebbero anche regalare qualche possibilità di bonus: da schierare;

FLORENZI – Ancora una volta è il terzino romano a partire favorito sulla destra, dopo le ottime prestazioni degli ultimi giorni. Tra chi addirittura invoca alla titolarità al posto di Calabria, l’ex PSG potrebbe ulteriormente giovare della posizione più avanzata nel possibile 3-4-3 di Pioli, rendendo l’ipotesi bonus ancor più probabile: da schierare;

LOFTUS-CHEEK – Il calciatore del Milan di cui non ci si dovrebbe mai privare al fantacalcio. Fisico e dinamico, l’ex Chelsea è una macchina sforna 6.5, con qualche bonus sempre pronto a comparire da dietro l’angolo. Fresco e riposato dopo la panchina contro il Verona e ripresosi dagli acciacchi patiti contro il Newcastle, l’inglese potrebbe addirittura rappresentare la sorpresa di giornata: da schierare;

REIJNDERS – Lo stesso discorso affrontato per Loftus-Cheek vige anche per l’olandese, con la differenza che i bonus per quest’ultimo appaiono ancora come un miraggio (fatta eccezione per le prime giornate). Sulla carta però, le due formazioni a confronto evidenziano come il Milan possa dominare la gara soprattutto a centrocampo, rendendo entrambi i centrali appetibili in ottica fanta: da schierare;

THEO HERNANDEZ – Fresco di tribuna contro il Verona, Theo Hernandez è pronto ad allacciare gli scarpini e a correre lungo tutta la fascia sinistra di Cagliari per 90 minuti. Il desiderio di riprendersi dalla scialba prestazione al derby è tanto ed il probabile impiego da esterno di centrocampo ne aumenta dunque l’appetibilità in ottica fantacalcio: da schierare;

PULISIC – Dopo una partenza sprint, lo statunitense si è spento d’improvviso. Il rendimento recente consiglia infatti di farne a meno, ma un top del genere non può essere lasciato in panchina. Contro il Cagliari, l’ex Borussia avrà certamente qualche stimolo in più: da schierare;

RAFAEL LEAO – Senz’altro il più in forma in casa Milan. Gol, assist e prestazioni da A+ hanno caratterizzato l’inizio di stagione del portoghese. Capace di portare bonus anche nel 5-1 nel derby, privarsene contro il Cagliari sarebbe pura follia: da schierare;

JOVIC – Tutti i media danno per favorito il serbo, che potrebbe concedere attimi di riposo a Giroud. Nonostante la favola dell’attaccante in ombra in cerca di riscatto intrighi, l’ex Fiorentina continua a convincere poco. Se le alternative in rosa sono presenti, meglio non rischiare: da schierare solo in mancanza di valide alternative;

CALABRIA – Nonostante le ultime news diano Florenzi per favorito, pare improbabile che Pioli decida di privarsi nuovamente del capitano. Calabria resta quindi in dubbio fino all’ultimo, ma di certo non convince quanto l’ex Roma. Qualora il dubbio persistesse, è comunque preferibile schierare Florenzi titolare con un altro profilo da primo panchinaro: da evitare;

ADLI – Possibile sorpresa della Unipol Domus, con le ultime indiscrezioni che suggeriscono ad un suo possibile impiego. Tutto bello e molto suggestivo, rivedere il turco fa senz’altro piacere, ma in ottica fantacalcio è meglio non rischiare. Adli non gioca da parecchio ed eventuali bonus importanti appaiono improbabili. Meglio non giocare troppo con il fuoco, soprattutto se le vostre alternative sono valide: da evitare;

CHUKWUEZE – Il ballottaggio fra il nigeriano e Pulisic persiste anche a Cagliari. Lo statunitense parte favorito, con Chukwueze apparso ancora non al meglio, ma le caratteristiche dell’ex Villarreal non vanno mai sottovalutate. A match in corso, il nigeriano può fungere da spacca partita, ed è per questo che andrebbe sempre schierato se presente in rosa: da schierare;

GIROUD – Il francese appare sfavorito nel duello con Jovic, anche a causa della stanchezza dovuta ai troppi impegni ravvicinati. Un suo impiego da titolare appare quindi come improbabile, ma per evitare sgradite sorprese è meglio muoversi con cautela. Da utilizzare lo switch in caso di coppia con Jovic nella vostra rosa, mentre è consigliabile schierarlo lo stesso titolare in mancanza del serbo per non rinunciare ad eventuali bonus dalla panchina: da schierare con switch (con Jovic) o titolare (senza Jovic).