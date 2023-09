ULTIM’ORA – Non solo Maignan, altro recupero verso Cagliari: si è allenato in gruppo

In casa Milan si cerca di recuperare quanti più giocatori possibili in vista del tour de force di queste settimane.

La notizia positiva di oggi per il Milan è quella del recupero di Mike Maignan che potrebbe partire da titolare già mercoledì contro il Cagliari. Pioli però non vuole rischiare minimamente una possibile ricaduta motivo per il quale la sua presenza non è ancora certa. Ma non solo il portiere francese perché il club rossonero potrebbe recuperare un altro big per la trasferta in Sardegna.

Theo Hernandez di nuovo in gruppo: i tifosi del Milan possono esultare

Come riportato da Sky Sport, questa mattina Theo Hernandez si è allenato con il resto dei compagni al pari di Maignan. Il terzino ex Real e Atletico Madrid potrebbe quindi scendere in campo a Cagliari per dare una mano alla squadra.

Hernandez non è stato facile da sostituire nel match contro il Verona con Pioli che ha dovuto cambiare assetto tattico. Per questo motivo il suo recupero è un’ottima notizia per il Diavolo. Le prossime partite saranno molto importanti e ci sarà bisogno di tutti i componenti della rosa.