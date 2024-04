“Ha tre anni per farlo”: Scudetto, Sala punge il Milan

Intervenuto a margine di un evento, il sindaco di Milano Sala ha lanciato una frecciatina al Milan. Al centro della frase pungente lo scudetto.

Nella giornata di ieri due sponde della stessa città si sono ritrovati a convivere con due sentimenti contrastanti. Da una parte la gioia incontrastabile di un popolo, quello nerazzurro, che a sei giorni dalla vittoria dello scudetto si è riversato per le strade del capoluogo lombardo per festeggiare la seconda stella assieme ai propri beniamini, i quali hanno attraversato la città sul bus scoperto.

Umore totalmente opposto per l’altra faccia della medaglia, quella rossonera. Rispetto a due anni fa, quando veniva celebrato il 19esimo scudetto sul torpedone come svolto ieri dai “cugini”, il tifoso milanista si trova a vivere uno dei momenti più complicati. Affacciarsi alla finestra e vedere i rivali nel pieno della festa è un duro colpo da digerire, pensando per di più al periodo difficilissimo che sta vivendo la squadra di Pioli.

È in questi istanti che si misura il vero appassionato, colui che anche nelle avversità non si arrende e pensa che verrano tempi migliori. Un domani il Diavolo tornerà a trionfare e a cucirsi la seconda stella, nell’auspicio che ciò avvenga il più presto possibile.

Milan, senti Sala: l’ha detto sulla seconda stella

Il raggiungimento del ventesimo scudetto potrebbe sancire anche un altro riconoscimento, quello dell’Ambrogio d’oro. Un premio che Beppe Sala sembra intenzionato a consegnare all’Inter per il successo di quest’anno.

Alcuni tifosi milanisti hanno criticato questa scelta ritenuta “di parte”, in quanto il primo cittadino di Milano è di fede interista. Il sindaco ha così risposto alle provocazioni a margine della commemorazione della morte dello studente Sergio Ramelli :

“Il Milan ha tre anni di tempo, se si spicciano un po’, posso essere il sindaco che dà due volte l’Ambrogino per la seconda stella”.

Sala, giunto al suo secondo mandato in scadenza nel 2027, potrebbe insignire l’Inter il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. Sulla decisione di premiare la squadra di Inzaghi, il sindaco ha affermato quanto segue:

“Al momento non c’è nessun aggiornamento. Preferivo ovviamente lasciarli tranquilli da questo punto di vista però mi sono sentito con i vertici e anche con il presidente Zhang dalla Cina e quindi adesso ci metteremo lì a decidere.”

Di certo i rossoneri al momento hanno altre priorità, ma ricevere una tale gratificazione sancirebbe ulteriormente il legame inscindibile tra il Milan e la sua città. Come d’altronde lo sarà, qualora il progetto andasse in porto, per l’Inter.