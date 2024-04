Milan, strada in salita per l’attaccante: la Premier fa sul serio

Si complica la corsa al nuovo centravanti del Milan. L’obiettivo di mercato è fortemente richiesto in Premier League, con due club in pole.

Tante strade tracciate, una sola percorribile. Il nuovo attaccante del Milan è il grande rebus con contraddistinguerà l’estate rossonera. Sarà una finestra molto calda sul fronte centravanti in Europa ma in particolare per il Diavolo, che cerca il dopo Giroud. Un anno dopo il fallimento dell’affare Taremi, successore designato del francese, Furlani e Moncada non possono più fallire.

La ricerca al nuovo numero 9 è il punto in cima alla lista all’ordine del giorno. Obiettivo in lizza è senza dubbio Joshua Zirkzee, su cui si è inserita anche l’Inter assieme ad alcuni club di Premier League, con un occhio sempre rivolto al Bayern Monaco, il quale possiede un diritto di ricompra sull’olandese.

In casa Milan non mancano vie secondarie da percorrere. Una di queste è Santiago Gimenez, attaccante in forza al Feyenoord. Il messicano è un pallino non solo dei rossoneri, ma di molte società europee. Il suo bottino stagionale recita 24 reti in 40 apparizioni. Il suo sarà uno dei nomi principali esposti in vetrina nei prossimi mesi. Milan e Napoli osservano, ma c’è chi potrebbe già sferrare il colpo.

Calciomercato Milan, sfuma Giménez? Due club si contendono il messicano

Il 24enne messicano nato in Argentina era ieri presente al “Tottenham Hotspurs Stadium” per assistere al “North London Derby” tra Tottenham e Arsenal, terminato 3-2 per i Gunners. Il tutto è stato confermato da alcuni indizi social emanati dal diretto interessato e dai suoi agenti. I due club londinesi sono infatti tra i principali competitor per il centravanti.

Un segnale che fa tremare il Milan. Tuttavia, secondo quanto affermato da Calciomercato.it, per il momento i piani alti rossoneri non dovrebbero accelerare.

Malgrado l’incontro avvenuto settimana scorsa tra l’entourage del calciatore e i vertici di via Aldo Rossi, la dirigenza dovrebbe temporeggiare. Ciò però avvantaggia altre società, su tutte Arsenal e Tottenham che si posizionano in prima fila nella corsa a Gimenez.

Più trascorre il tempo più club si inseriranno nella corsa alla punta, dando vita ad una possibile asta. Il Feyenoord, seppur desideroso di mantenere il proprio gioiello, potrebbe cedere di fronte ad un’offerta che si aggiri sui 50 milioni di euro.

Cifre che, come evidenziato negli ultimi anni, non sono inarrivabili per l’Inghilterra. Milan e Napoli, così come l’Atletico Madrid (anche gli spagnoli interessati all’attaccante) saranno costrette a fare i salti mortali per competere con i colossi inglesi.