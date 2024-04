Milan, è il prescelto per sostituire Kjaer: ma c’è un problema

Il Milan è già al lavoro per rimpiazzare Kjaer. La dirigenza ha un preciso pallino, ma uno scoglio si contrappone tra il Diavolo e il calciatore.

Sarà un’estate di restyling per il Milan. Molti tasselli sono in bilico tra la permanenza e l’addio, pilastri dello spogliatoio compresi. Qualche colonna portante della squadra potrebbe essere ceduta per fare cassa e impostare un mercato importante.

Gli indiziati speciali sarebbero Maignan e Theo Hernandez, che potrebbero chiudere un ciclo assieme a mister Pioli, prossimo ai saluti, per racimolare un buon gruzzoletto da reinvestire sulla falsa riga dell’affare Tonali.

C’è invece chi ha già preparato le valigie per iniziare una nuova esperienza altrove. Oggi Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha annunciato che il danese non rinnoverà il contratto con il Diavolo.

Il centrale lascerà Milano dopo quattro anni di Milan culminati con la vittoria dello scudetto. Malgrado l’ultimo periodo non sia stato il migliore della carriera, il numero 24 lascia un bel ricordo per i tifosi rossoneri.

In via Aldo Rossi è già partita la ricerca per ricoprire lo slot che Kjaer lascerà sguarnito a fine stagione. Il nome più in voga è sempre lo stesso da mesi: Alessandro Buongiorno.

Milan, Buongiorno sempre nel mirino: ma la concorrenza si fa avanti

Non è un mistero che il Milan sia tra i principali corteggiatori del difensore granata. La società dovrà però prestare particolare attenzione alle avance dall’estero. In base a quanto riportato dal “Daily Express”, il Tottenham si sarebbe fatto sotto per il classe 1999, chiedendo informazioni sul cartellino al Toro. La risposta del patron Cairo rimane sullo stesso livello di gennaio. Il presidente non intavolerà colloqui per offerte inferiori a 40 milioni di euro.

Gli Spurs, quinti in Premier League, vogliono aggiungere un altro italiano al proprio scacchiere. Nella formazione di Postecoglou giocano Guglielmo Vicario e Destiny Udogie, al momento ai box per un grave infortunio.

Buongiorno sarebbe così il terzo azzurro nel club inglese, che tuttavia dovrà riuscire a convincere Cairo che, per il capitano granata, non fa sconti.

Dall’estate scorsa Buongiorno è al centro di insistenti voci di mercato. Al termine della sessione estiva il numero 4 era ad un passo dall’Atalanta, ma il diretto interessato aveva declinato l’offerta in segno di fedeltà al Torino.

Pochi mesi dopo, nella finestra di mercato successiva, arriva la proposta del Milan, ritenuta insufficiente dal patron. Furlani e Moncada dovranno bruciare sul tempo le altre competitor per aggiudicarsi il principale obiettivo per il nuovo reparto arretrato.