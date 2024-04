Nuovo allenatore Milan, cambia tutto: le nuove idee della società

Milan, tifosi in rivolta per il nuovo possibile allenatore scelto dalla dirigenza: cambia tutto a Casa Milan. La società riapre i casting per la panchina.

Il Milan dopo due mesi di risultati positivi e una seconda parte di stagione molto più convincente della prima si ritrovano a dover affrontare un altro periodo di down. I rossoneri infatti vengono da cinque risultati di fila non positivi tra Europa League, da cui sono stati eliminati, e campionato reduci dalla sconfitta del derby contro l’Inter e il pareggio con la Juventus. Nonostante gli ultimi risultati però il Diavolo resta fisso al secondo posto e continua a mantenere un certo distacco dai bianconeri che occupano la terza posizione. Alla fine della stagione mancano ancora quattro partite e l’obiettivo è quello di ritornare a fare bene per concludere questo campionato in modo dignitoso.

Soprattutto mister Pioli vorrebbe dalla propria squadra uno sforzo maggiore per chiudere la sua esperienza al Milan con delle vittorie. L’addio dell’allenatore ormai è quasi certo, Stefano Pioli dopo 5 anni alla guida della panchina rossonera e aver riportato lo scudetto a Milanello lascerà i colori rossoneri. Come sempre il toto nomi per il suo eventuale sostituto è aperto ormai da settimane e tra i nomi che vengono accostati al Milan con più insistenza c’è quello di Julen Lopetegui, in passato ct della Spagna e allenatore di Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton.

L’#Nopetegu diventa virale: la decisione della società

A quanto pare però il nome di Lopetegui non ha fatto impazzire i tifosi rossoneri, che hanno utilizzato i social per far arrivare un messaggio alla società. Prima è stato lanciato l’hastag #Nopetegui e poi una petizione online lanciata da una community di tifosi milanisti, MilanZone, ha avuto diecimila adesioni in meno di 48 ore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’hashtag è rimasto a lungo in tendenza e inoltre si è pensato anche di togliere il “segui” agli account ufficiali del club. Ad alimentare la cosa è stata la stessa Curva Sud con un comunicato dove invitava a rilanciare le ambizioni di squadra per la prossima stagione.

Il profilo di Lopetegui per quanto convincesse la dirigenza non è rientrato nelle preferenze dei tifosi che non ritengono l’allenatore all’altezza delle aspettative. Più che ai successi ottenuti con la Spagna e con il Siviglia, i tifosi guardano soprattutto i tanti flop accumulati nei grandi club europei. e in questo momento il Milan per ripartire da capo ha bisogno di certezze. Naturalmente il club ascolta anche le richieste dei propri sostenitori che nonostante tutto non hanno mai abbandonato il Milan. Proprio per questo sempre secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a breve verrà riaperto un secondo casting, anche se il club vuole riflettere con calma e ponderare bene le future decisioni.