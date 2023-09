Recupero Maignan, titolare contro la Lazio? Il piano di Pioli

Come procede il recupero di Maignan? Sarà titolare nel match di sabato pomeriggio contro la Lazio? Svelato il piano di Pioli.

Il Milan questo pomeriggio sfiderà il Cagliari nel match delle 18:30. Per non far scappare l’Inter, i rossoneri dovranno replicare il successo ottenuto nel match di sabato contro il Verona. A difendere i pali della porta del Diavolo, anche quest’oggi sarà Marco Sportiello. L’ex estremo difensore dell’Atalanta, arrivato a parametro zero in estate, ha esordito con i rossoneri nel match di Champions contro il Newcastle dopo l’infortunio subito da Maignan. Sin da subito, però, il classe 1992 è riuscito a non far rimpiangere Magic Mike. Un’impresa non affatto semplice considerando le difficoltà riscontrate nella passata stagione quando ha dovuto giocare Tatarusanu.

Il portiere italiano, inoltre, si è reso protagonista anche di interventi non affatto semplici sia nello spezzone di match giocato contro le Magpies sia nel match in campionato contro il Verona. In entrambi i casi è riuscito a mantenere la porta inviolata, traguardo che cercherà di replicare anche quest’oggi fuori dalle mura amiche. Le sue prestazioni hanno soddisfatto anche Pioli e hanno aiutato Maignan a riprendersi dall’infortunio subito. Il francese non è tra i convocati della sfida odierna, ma potrebbe rientrare in campo molto presto.

Quando rientra in campo Maignan?

Nella prima partita della nuova edizione della Champions League, Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali, però, fortunatamente non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare ma un risentimento al flessore della coscia sinistra. Il portiere francese, quindi, ha dovuto saltare il match contro il Verona e salterà quello odierno contro il Cagliari. Il punto sulle sue condizioni l’ha fatto Tuttosport nella sua edizione odierna. Secondo quanto riportato dal giornale torinese, il portiere transalpino ha smaltito il problema muscolare accusato la scorsa settimana ed è quindi pronto a infilarsi nuovamente i guanti per difendere la porta rossonera. Inoltre, è emerso anche un retroscena.

L’ex Lille avrebbe potuto giocare già quest’oggi contro il club sardo, ma lo staff medico non ha voluto correre rischi e quindi gli ha concesso qualche giorno in più per tornare completamente in forma. Maignan, quindi, tornerà titolare nel match di sabato pomeriggio alle 18:00 contro la Lazio. Quello del portiere francese è un recupero importante per Stefano Pioli considerando anche il successivo impegno in Champions League contro il Borussia Dortmund che sarà fondamentale per superare la fase a gironi.