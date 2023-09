Theo Hernandez fa ‘tremare’ il Milan: c’entra anche Maldini

Arrivano notizie preoccupanti legate a Theo Hernandez per il Milan. Di mezzo c’è anche Maldini

La sosta per le nazionali è ormai in dirittura d’arrivo e si avvicina sempre più la ripresa dei top campionati nel weekend. Tra questi c’è la Serie A che nel programma di sabato prevede alle 18:00 il derby tra Inter e Milan. L’avvicinamento delle due compagini alla stracittadina nelle ultime ore sembra essere molto diverso. Se i nerazzurri hanno recuperato i vari giocatori infortunati o che sono rimasti acciaccati durante gli impegni con le nazionali, non si può dire lo stesso per i rossoneri.

Stefano Pioli, infatti, dovrà fare i conti con varie assenze nel big match contro la Beneamata. Tra i giocatori che non prenderanno parte al match ci sono Tomori, che è stato espulso nell’ultima partita prima della sosta contro la Roma, e Kalulu. Il francese, invece, si è infortunato durante la pausa per le nazionali mentre si allenava a Milanello. Anche altri suoi connazionali, che invece sono stati convocati da Deschamps, hanno accusato vari problemi.

Tra questi ci sono Maignan che ha fatto preoccupare l’ambiente rossonero, ma prenderà parte al match. Inoltre, c’è anche Giroud che ha subito una distorsione alla caviglia ma dovrebbe prendere fare al derby. Infine, Theo Hernandez che ha subito un colpo al polpaccio ma anche lui dovrebbe farcela per la stracittadina. A far tremare l’ambiente rossonero, però, non sono le condizioni fisiche del terzino francese ma le questioni legate al suo futuro.

Milan, le ultime sul futuro di Theo Hernandez

Negli ultimi giorni Theo Hernandez ha destato molte preoccupazioni nell’ambiente rossonero. Il terzino francese ha smaltito la botta al polpaccio subita durante gli impegni con la nazionale, ma al momento il suo futuro nel capoluogo lombardo è in bilico. Negli scorsi giorni, infatti, il fratello Lucas ha raccontato che tra i suoi sogni ci sarebbe anche quello di giocare insieme al terzino rossonero non solo in nazionale ma anche in una squadra di club.

L’ex giocatore del Bayern Monaco si è trasferito durante l’ultima sessione di mercato al PSG e, secondo quanto riportato da fichajes.net, non è da escludere che nei prossimi mesi il club parigino affondi il colpo su Theo per accontentare Lucas.

Al momento, infatti, il terzino rossonero guadagna 4 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2026. I parigini, considerando l’illimitata disponibilità economica, potrebbero offrire uno stipendio ben più alto. Inoltre, l’esonero in estate di Maldini – che ha avuto un ruolo decisivo nell’approdo del classe 1997 a Milano nel 2019 – potrebbe spingere il terzino francese a valutare l’addio al capoluogo lombardo.