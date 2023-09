Tifosi infuriati: decisione immediata del Milan

Tifosi infuriati, arriva la decisione immediata da parte del Milan. Scopriamo di che si tratta e quale sia il motivo della discordia

La stagione del Milan è iniziata nel migliore dei modi. I rossoneri nelle prime tre giornate hanno ottenuto altrettante vittorie. Un avvio scoppiettante e allo stesso tempo inaspettato considerando quanti movimenti ha fatto il Diavolo sul mercato nella sessione estiva di mercato. Ben 10, infatti, sono stati i nuovi innesti arrivati alla corte di Pioli in estate. Un’altra squadra che ha concluso molti acquisti sul mercato è stata l’Inter che ha puntellato nei vari reparti la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Anche i nerazzurri, finora, non hanno perso neanche una partita totalizzando 9 punti in tre gare in cui non hanno subito neanche una rete.

Al ritorno dalla sosta per le nazionali, però, è in programma la stracittadina tra le due compagini che si preannuncia molto scoppiettante. Inter e Milan, infatti, quest’estate si sono sfidate già più volte sul mercato poiché spesso hanno avuto obiettivi di mercato in comune. Questo ha incrementato ancor di più la rivalità tra le due compagini del capoluogo lombardo. Nelle ultime ore, però, la rivalità tra le due tifoserie sembra essere diventata ancora più incandescente. La ragione di questo nuovo scontro è dovuto alla maglia pre match del Milan che, a detta dei propri tifosi, richiama notevolmente i colori sociali degli acerrimi rivali. Proprio per quanto riguarda questa maglia, però, negli ultimi minuti è arrivata una decisione immediata da parte della dirigenza rossonera.

La decisione della dirigenza del Milan sulla maglia pre match

Nella serata di ieri la Curva Sud del Milan ha attaccato duramente la società a causa della maglia pre gara che ricorda i colori nerazzurri. In un post pubblicato su Instagram i sostenitori rossoneri hanno tuonato: “ADESSO BASTA! È ormai chiaro da tempo che alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali. Riteniamo però che a tutto vi sia un limite! – il post della Curva Sud – Produrre una divisa pre gara con un richiamo ai colori sociali delle m***e è un qualcosa di irrispettoso ed intollerabile”.

I tifosi del Milan hanno poi concluso il comunicato dicendo di essere fiduciosi che chi di dovere avrebbe sistemato tutto quanto prima e nel frattempo avevano invitato a non acquistare quella maglia, definendola uno scempio.

Una presa posizione a cui ha fatto seguito la decisione immediata della società: il Milan, infatti, ha deciso di togliere dal mercato la maglietta prematch, detta anche maglia della discordia, andando così incontro alle richieste dei propri sostenitori.