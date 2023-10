Addio Milan, può firmare col Barcellona di Xavi

Addio Milan, il giocatore può firmare con il Barcellona di Xavi. L’indiscrezione sull’obiettivo dei rossoneri

Questa sera il Milan giocherà in trasferta il match valido per la seconda giornata di Champions League contro il Borussia Dortmund. I rossoneri, dopo il pareggio per 0-0 in casa contro il Newcastle alla prima giornata, sono alla ricerca del primo successo nella massima competizione europea. Per gli uomini di Pioli, però, non sarà affatto semplice considerando che anche il club tedesco è alla ricerca della prima vittoria in Champions dopo la sconfitta arrivata contro il PSG alla prima giornata. Tra le altre squadre che questa sera saranno impegnate nella Coppa dei Campioni c’è il Barcellona che, invece, sfiderà in trasferta il Porto.

Proprio i rossoneri e i blaugrana nelle prossime settimane potrebbero contendersi uno stesso obiettivo di mercato. Entrambe le compagini, infatti, vorrebbero migliorare la propria catena mancina difensiva. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei rispettivi allenatori un profilo affidabile. Pioli, dopo la cessione in prestito di Ballo-Touré, non ha avuto alcun innesto dal mercato per garantire a Theo Hernandez un sostituto. Oltre al duttile Florenzi – che può giocare a destra e a sinistra – il tecnico parmigiano nelle ultime uscite ha puntato anche sul giovane Bartesaghi. Da tempo, però, il Milan ha puntato i riflettori su Juan Miranda che – negli ultimi giorni – è finito sulla lista anche dei blaugrana.

Calciomercato Milan, sfida con il Barcellona per Juan Miranda

Tra i giocatori che possono trasferirsi dall’1 febbraio in poi a parametro zero, c’è Juan Miranda. Il terzino spagnolo è da tempo nel mirino del Milan che vorrebbe affidargli il delicato ruolo di vice Theo Hernandez. Oltre ai rossoneri, però, sul classe 2000 c’è anche il Barcellona – club in cui è cresciuto e che ha lasciato proprio per trasferirsi al Betis Siviglia nel 2021. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, i blaugrana sembrerebbero essere intenzionati a puntare sul loro ex giocatore qualora dovesse partire Marcos Alonso.

Se dovesse concretizzarsi il passaggio di Miranda in Italia, per lui sarebbe solo la seconda esperienza al di fuori del suo paese natale. La prima, infatti, è stata quella – seppur deludente – in prestito in Germania allo Schalke 04 con cui, nella stagione 2019-20, ha totalizzato appena 12 presenze tra campionato e coppa nazionale. Dopo l’esperienza in Germania, non ha mai più fatto ritorno in Catalogna poiché si è trasferito al Betis Siviglia. Con i verdeoro ha realizzato sei gol e 9 assist in 84 presenze tra le varie competizioni.