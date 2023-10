Caressa, addio temporaneo a Sky: nuova avventura per il telecronista

Svolta nel mondo della conduzione televisiva sportiva, Caressa dà l’addio temporaneo a Sky per intraprendere una nuova avventura

Fabio Caressa è tra i giornalisti sportivi più apprezzati dell’intero panorama. La sua voce ha raccontato gli ultimi trionfi della nazionale italiana, prima il Mondiale nel 2006 e poi l’Europeo nel 2021. Con Beppe Bergomi al suo fianco, sono state tantissime le partite raccontate e che sono entrate di diritto nel cuore degli appassionati di questo sport. Negli ultimi tempi, il giornalista romano non ha raccontato più partite del nostro campionato ma si è limitato ai match europei delle italiane e alle sfide della Nazionale. Fissa, invece, è stata negli ultimi anni la sua presenza al Club.

Appuntamento fisso della domenica sera che chiude il weekend calcistico. Al fianco di Caressa, ci sono vari ospiti a rotazione. Dall’amico di mille avventure Beppe Bergomi a Stefano De Grandis, passando per Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini. Il conduttore classe 1967, però, lascerà temporaneamente la conduzione del programma televisivo. Scopriamo il motivo e la durata della sua assenza.

Caressa lascia la conduzione di Sky Calcio Club: il motivo

Fabio Caressa ha annunciato che lascerà la conduzione di Sky Calcio Club ai microfoni di Radio Deejay. Il giornalista di Sky Sport, infatti, farà parte del cast della nuova edizione di Pechino Express – che si svolgerà in Vietnam – insieme alla figlia Eleonora. Il viaggio in Oriente e la partecipazione al reality show, ovviamente, non permetteranno al giornalista di condurre il Club. Di seguito le su parole. “Dopo 35 anni prendo un mese sabbatico, la prossima è la mia ultima puntata per un mese. Non ho mai saltato una domenica di campionato per 35 anni. Sto già studiando il vietnamita. Se ti propongono un viaggio così con tua figlia, dici no?”. Sky al momento non ha ancora reso noto chi sostituirà il conduttore romano durante il mese in cui sarà impegnato con Pechino Express.

Il reality show, la cui ultima edizione è stata vinta dalla coppia composta dallo chef Joe Bastianich e dal musicista Andrea Belfiore. Quella a cui parteciperà Caressa, invece, sarà l’undicesima edizione del programma televisivo. Di seguito le coppie che prenderanno parte al viaggio in Vietnam. Fabio ed Eleonora Caressa, Damiano e Massimiliano Carrara, Artem e Antonio Orefice, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, Maddaena Corvaglia e Barbara Petrillo e infine Estefania Bernal e Antonella Fiordalisi.