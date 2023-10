“Come Donnarumma”: Milan-Juve, l’annuncio in diretta spiazza tutti

Verso Milan-Juventus, arriva l’annuncio in diretta che spiazza tutti: “Come Donnarumma”.

Questa sera il Milan scenderà in campo alle 20:45 a San Siro nel big match contro la Juventus. I rossoneri, dopo il successo arrivato ieri dell’Inter contro il Torino in trasferta per 3-0, hanno perso momentaneamente la vetta della classifica e cercheranno di riconquistarla già questa sera. Farlo, però, non sarà affatto semplice considerando le varie assenze con cui deve fare i conti Pioli. Il tecnico parmigiano, infatti, non ha vissuto un avvicinamento facile al match di questa sera considerando anche gli infortuni di Chukwueze e Sportiello arrivati in settimana. Il primo si è fermato in nazionale e ha dovuto saltare l’ultima sfida giocata dalla Nigeria.

Il secondo, invece, ha accusato un problema fisico a Milanello ed è un’assenza molto pesante considerando che avrebbe dovuto giocare titolare a causa della squalifica di Maignan. Ieri, durante la conferenza stampa di vigilia, Pioli ha elogiato Mirante ritenendolo pronto per il match di questa sera. Molti però, considerando la poca attitudine dell’estremo difensore a giocare, preferirebbero che a difendere i pali sia il giovane Lapo Nava. Proprio riguardo il classe 2004 rossonero è arrivato l’annuncio in diretta che ha spiazzato tutti.

Mirante o Nava, chi giocherà contro la Juventus? L’annuncio in diretta

Stefano Pioli questa sera dovrà fare i conti con le assenze di Maignan e Sportiello. In molti hanno ricondotto questa situazione a quella che ha permesso a Donnarumma – all’epoca appena 16enne – di esordire in Serie A. Considerando che gli ultimi minuti giocati da Mirante in una partita ufficiale risalgono all’ultima sfida della scorsa stagione contro il Verona, non sarebbe clamoroso qualora il tecnico rossonero dovesse far partire Lapo Nava dal 1′. Dello stesso avviso è anche Paolo Ghisoni, direttore de La Giovane Italia, che ha detto la sua ai microfoni di TMW durante la trasmissione Maracanà. “Avrei una suggestione. Considerato che Donnarumma ha fatto l’esordio a 16 anni, dopo Mirante nelle gerarchie credo ci sia Nava, figlio di Stefano”.

Per quel poco che ho potuto vedere il ragazzo, specialmente in Youth League, posso dire che è un elemento valido. Ricordo che anche Buffon esordì contro il Milan e fu un debutto piuttosto fortunato. Ora, chiaramente sono suggestioni, però visto che Mirante non gioca da diverso tempo, non sarebbe così irreale come opzione“. Al momento, però, questa sembra solo una suggestione considerando che quasi sicuramente questa sera tra i pali della porta del Milan ci sarà Mirante.