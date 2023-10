Il Milan anticipa il colpo: investimento importante a gennaio

Calciomercato Milan, il club è pronto ad anticipare il colpo: investimento importante già a gennaio.

Il Milan vive nuovamente un periodo nero dopo la sosta per le nazionali. Così come successo a settembre, anche a ottobre i rossoneri non sono riusciti a vincere le due partite dopo la pausa. Il club meneghino dovrà tentare di invertire il proprio rendimento sin da subito. Ciò, però, non sarà affatto semplice. Gli uomini di Pioli, infatti, domenica sera dovranno affrontare un altro big match. Questa volta ad attendere il Diavolo ci sarà il Napoli.

Seppur finora i risultati dei partenopei sono stati altalenanti, nelle ultime due partite sono arrivate altrettante vittorie per gli uomini di Garcia. Il Milan, invece, arriva a questa gara in difficoltà non solo di risultati ma anche di gol. Il club rossonero, nel mese di ottobre, ha realizzato solo una rete: quella, molto discussa tra l’altro, allo scadere di Pulisic contro il Genoa prima della sosta.

La difficoltà del club meneghino in fase offensiva si spiega anche dal netto calo di rendimento di Giroud. Dopo un ottimo inizio di stagione, in cui aveva realizzato 4 reti in tre partite, il centravanti francese non segna da ben 8 gare. Per l’ex Chelsea, questa è la striscia di gare più lunghe senza timbrare il cartellino da quando è a Milano. Inoltre, al momento non sono al top della condizione neanche Noah Okafor e Luka Jovic che non ha segnato neanche un gol da quando è arrivato al Milan. Considerando anche questo aspetto, non è da escludere che la dirigenza possa intervenire sul mercato degli attaccanti già a gennaio.

Le mosse della dirigenza rossonera in attacco in vista di gennaio

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha voluto chiarire quali potrebbero essere le mosse del Milan in vista del calciomercato invernale. Secondo la Rosea è ancora presto per capire se la dirigenza rossonera possa modificare il reparto offensivo di Pioli già a gennaio. Tra i giocatori seguiti dal club meneghino per l’attacco c’è Jonathan David.

Sul canadese è molto forte l’interesse del Diavolo che potrebbe fare un tentativo per accaparrarselo nelle prossime sessioni di mercato, magari già a gennaio. Finora, però, anche l’attaccante del Lille non sta mostrando il rendimento che ci si aspetta da lui. Dopo due gol nelle prime tre partite in campionato, non segna in Ligue 1 dalla gara del 27 agosto contro il Nantes. L’ultima rete, invece, è stata quella del 20 settembre in Conference League contro l’Olimpia Lubiana.