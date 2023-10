Leao di nuovo nel mirino: che bordata dall’ex Milan

Leao è finito nuovamente nel mirino, questa volta l’affronto arriva da un ex giocatore del Milan

Nel pomeriggio di ieri, il Milan ha ottenuto il terzo successo di fila in campionato nella sfida contro la Lazio conclusa 2-0. I rossoneri sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie alle reti di Pulisic e Okafor. Autore di un’ottima prestazione è stato sicuramente Rafael Leao che ha servito due assist nel match. Dopo il brutto errore in Champions League contro il Newcastle, il portoghese ha quindi invertito il suo ruolino di marcia. Nelle ultime due sfide in Serie A tra le mura amiche, infatti, ha realizzato una rete decisiva – nella partita contro il Verona – e ha offerto due assist nella partita di ieri contro i biancocelesti.

Nonostante l’ottima prestazione, però, non sono mancate le critiche per il numero 10 rossonero. A rivolgergliele è stato proprio un giocatore che ha indossato la maglia del Diavolo: Alessandro Matri. Ora opinionista per DAZN, l’ex attaccante classe 1984 è cresciuto nelle giovanili rossonere – debuttando in Serie A nel maggio del 2003. Dopo aver militato nel Cagliari e nella Juventus, è tornato nel capoluogo lombardo nel 2013 totalizzando una rete in 19 presenze. Nelle scorse ore, Matri ha rivolto una critica a Leao comparandolo con Lautaro Martinez.

La critica di Alessandro Matri a Rafael Leao

Nella giornata di ieri entrambe le squadre milanesi hanno portato a casa i tre punti. Il Milan l’ha fatto con una vittoria per 2-0 contro la Lazio. L’Inter, invece, l’ha fatto con un successo per 0-4 contro la Salernitana. Mattatore della serata per i nerazzurri, è stato Lautaro Martinez che – da subentrato – ha segnato 4 gol. Una prestazione storica considerando che mai nessuno prima di lui era riuscito a realizzare 4 reti da subentrato. Nelle scorse ore, Alessandro Matri ha voluto mettere a confronto l’attaccante nerazzurro e Leao.

“Lautaro quando non gioca bene, lo vedi comunque dare il 100%, – le sue parole a DAZN – mentre Leao quando è in giornata no cade in certi atteggiamenti che non lo identificano come leader“. Torna quindi la polemica nei confronti del giocatore portoghese dopo la prestazione in Champions League contro il Newcastle. Proprio dopo il match contro le Magpies, infatti, l’attaccante rossonero era finito sotto i riflettori sia a causa del gol clamorosamente sbagliato, sia per l’atteggiamento mostrato in campo. A detta dell’ex attaccante del Milan, quindi, Leao dovrà lavorare per migliorare il suo atteggiamento in campo anche quando non è in giornata.