Leao non può più ignorarlo: “Lo deve capire”

Milan, arriva un messaggio forte e chiaro a Leao che non può più ignorare una determinata cosa: lo deve capire

Il Milan è andato alla sosta per le nazionali nel migliore dei modi approfittando del passo falso dell’Inter nella sfida contro il Bologna. Il pareggio dei nerazzurri contro il Bologna ha permesso ai rossoneri di agguantare il primo posto in classifica. Con la rete di Pulisic contro il Genoa, infatti, il Diavolo si è portato in testa alla nostra Serie A con due punti di vantaggio sulla Beneamata. Gli uomini di Pioli, hanno avuto il merito di non essersi abbattuti dopo la brutta sconfitta per 5-1 nella stracittadina milanese. Da allora, il Milan ha ottenuto 4 vittorie consecutive in campionato.

La striscia di successi è cominciata nella sfida contro il Verona decisa da Rafael Leao. Il portoghese nella partita contro gli scaligeri ha dovuto farsi perdonare l’errore commesso nella sfida precedente in Champions League contro il Newcastle. Dal match contro le Magpies, però, il classe 1999 sembra abbia cambiato totalmente marcia ma, nonostante ciò, in alcune occasioni non riesce a essere costante come un campione del suo calibro dovrebbe. A inviare un messaggio forte e chiaro all’ex Lille è stato un ex giocatore del Milan: Marcel Desailly.

Marcel Desailly invia un messaggio a Rafael Leao

Arrivato al Milan nel 1993 da difensore, Desailly ben presto cominciò a essere schierato come diga davanti la difesa diventando tra i migliori interpreti dell’epoca. Nella sua prima stagione nel club meneghino, il francese ha conquistato subito lo scudetto e la Champions League vinta in finale contro il Barcellona per 4-0 – match in cui è arrivata anche la sua firma sul tabellino. Finale della massima competizione europea, raggiunta anche la stagione successiva in cui però è arrivata una sconfitta nella finale con l’Ajax. Il classe 1968 ha chiuso la sua esperienza nel capoluogo lombardo nel 1998 dopo aver indossato per 186 volte la casacca rossonera e aver conquistato due scudetti, una supercoppa italiana, una Champions League e una Supercoppa UEFA.

Il francese, quindi, conosce molto bene l’ambiente meneghino e sa anche cosa voglia dire vincere e proprio per questo ha voluto inviare un messaggio a Leao. In un’intervista a Football Italia ha affermato: “Rafa è un top, ma dev’essere più costante, così come Pulisic. Sono ragazzi giovani ma devono capire che possono essere in grado di determinare sempre le partite – il suo giudizio -, questo Milan ha molto da dire anche per il futuro”.