Milan, bocciatura sul colpo di mercato: sentenza durissima

Arriva la bocciatura sul colpo di mercato del Milan: sentenza durissima per il neo acquisto.

Il Milan va alla sosta per le nazionali in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull’Inter. I rossoneri, infatti, hanno sfruttato il passo falso dei nerazzurri che hanno pareggiato per 2-2 contro il Bologna. A decidere il match di ieri sera, invece, è stato Christian Pulisic. L’impatto dello statunitense nel mondo rossonero è senza dubbio degno di nota. L’ex Chelsea ha finora totalizzato 4 reti e un assist in 10 presenze tra campionato e Champions League con la maglia del Diavolo. Un impatto forte nell’ambiente del Milan ce l’hanno avuto sicuramente anche Roftus Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Noah Okafor.

Il primo è ora fermo ai box, ma prima di fermarsi per infortunio è stato in grado di totalizzare una rete e due assist negli 8 gettoni finora avuti con la maglia rossonera. Il secondo, invece, non ha ancora segnato con il Milan ma è un punto fermo nello scacchiere di Pioli e ha già servito due assist nelle 10 presenze tra le due competizioni. L’ex attaccante del Salisburgo, invece, non ha ancora trovato l’ampio minutaggio che hanno gli altri nuovi acquisti ma ha già realizzato due reti in campionato. Molto più in difficoltà, invece, finora è Samuel Chukwueze che non è ancora riuscito a imporsi nell’ambiente rossonero ed è già finito nel mirino della critica anche a causa del match di ieri sera.

Genoa-Milan, Chukwueze delude: la sentenza è durissima

Tra i giocatori del Milan che sono maggiormente in difficoltà in quest’inizio di stagione c’è Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano non sta riuscendo a ingranare a differenza degli altri acquisti rossoneri arrivati quest’estate. In settimana già era stato bacchettato dopo l’errore sotto porta nel match contro il Borussia Dortmund. Oggi, invece, per l’ex Villareal è arrivata una pesante bocciatura da parte di Tuttosport dopo il match di ieri. A detta del giornale torinese, Chukwueze è uno dei peggiori in campo della sfida di ieri e il suo voto in pagella è un 5.

Il quotidiano motiva il giudizio dicendo che il nigeriano parte sempre con le migliori intenzioni, ma non arriva mai. Infine, arriva la dura sentenza: “Forse sarebbe stato meglio spenderli su Taremi quei 30 milioni”. Molto duro, quindi, il giudizio del giornale sportivo che non ha usato mezzi termini per giudicare la prestazione dell’esterno classe 1999 che finora non ha ancora né segnato né servito un assist con la maglia rossonera.