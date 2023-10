Milan, dopo la vittoria una grande notizia: Pioli è al settimo cielo!

Oltre alla vittoria contro il Genoa, arriva un’altra ottima notizia per Stefano Pioli che è al settimo cielo.

Il Milan con la vittoria contro il Genoa per 0-1 ha concluso nel migliore dei modi il ciclo di partite prima della sosta per le nazionali. Un successo non affatto scontato considerando sia le fatiche Champions di mercoledì sera a Dortmund sia il campo ostico che è Marassi. I rossoneri, infatti, non hanno avuto vita semplice contro gli uomini di Gilardino. I tre punti sono arrivati solo verso la fine nei minuti finali grazie alla rete di Christian Pulisic che ha generato tantissime polemiche a causa di un tocco con il braccio – in occasione del gol – non sanzionato né dall’arbitro né successivamente dal VAR.

Gli uomini di Pioli, però, possono essere solo che soddisfatti della vittoria considerando anche il primo posto in classifica in solitaria con due punti di vantaggio sull’Inter. La vigilia del match di Genova era stata anche turbolenta per il tecnico parmigiano che è stato costretto a rinunciare a Kjaer. Il difensore danese, infatti, non è stato convocato ed è rimasto a Milano per smaltire il problema fisico accusato. Ora, però, arrivano buone notizie per il tecnico rossonero sia riguardo l’ex Atalanta sia riguardo un altro recupero.

Buone notizie per Pioli sull’infortunio di Kjaer e non solo

Archiviata la trasferta di Genova, il Milan va alla sosta al primo posto in classifica e potrà preparare serenamente il match contro la Juventus. Proprio in vista della sfida contro i bianconeri, arrivano buone notizie per Pioli per quanto riguarda la situazione degli infortunati. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il tecnico parmigiano quasi sicuramente avrà a disposizione Simon Kjaer che ha saltato la trasferta di Genova per precauzione dopo aver sofferto di un affaticamento muscolare. Il danese, inoltre, non dovrebbe essere l’unico difensore che alla ripresa sarà arruolabile dal tecnico rossonero.

Anche Pierre Kalulu, che si è fermato nella scorsa sosta per le nazionali, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro la Juventus. Le brutte notizie per Pioli, invece, sono arrivate dal match di ieri. Il tecnico parmigiano sarà costretto a rinunciare per squalifica a Theo Hernandez e a Mike Maignan. Il primo era diffidato e, con l’ammonizione presa nel primo tempo, è scattata la squalifica. Il secondo, invece, è stato espulso verso la fine del match a causa di un’uscita scellerata con cui ha travolto Ekuban.