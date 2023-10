Milan, dopo le voci dell’estate arriva l’annuncio: club spiazzato, salta tutto

Dopo le insistenti voci in estate, è arrivato l’annuncio: il Milan resta spiazzato e salta tutto.

Domenica sera il Milan scenderà in campo a San Siro nel big match contro la Juventus per riprendere a vincere dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri hanno conquistato la vetta della classifica prima della pausa con la vittoria contro il Genoa per 0-1 e approfittando del pareggio dell’Inter contro il Bologna per 2-2. Per gli uomini di Pioli, non sarà affatto facile considerando le assenze con cui dovrà fare i conti il tecnico parmigiano. Nella sfida contro i bianconeri, infatti, il tecnico rossonero dovrà rinunciare per squalifica a Mike Maignan e a Theo Hernandez.

Pioli, però, potrà contare su un Christian Pulisic in forma smagliante. Arrivato quest’estate, l’esterno statunitense ha deciso l’ultima sfida del Diavolo contro il grifone e ha continuato a segnare anche in nazionale. Con gli Stati Uniti, infatti, è andato a segno nelle due amichevoli giocate in questa sosta. La prima rete è arrivata nella sfida – poi persa – contro la Germania, mentre la seconda l’ha segnata nella sfida odierna – vinta 4-0 – contro il Ghana. Tra gli obiettivi di mercato che il Milan non è riuscito a concretizzare, invece, c’è Tommaso Baldanzi che proprio nelle ultime ore ha spiazzato il club rossonero.

Calciomercato Milan, Baldanzi spiazza tutti

Tommaso Baldanzi è tra i talenti italiani in rampa di lancio più cristallini. Il suo esordio in Serie A arriva con la maglia dell’Empoli e risale all’ultima gara della stagione 2021-22 contro l’Atalanta. L’exploit, invece, è arrivato la scorsa stagione in cui ha totalizzato 4 reti in 26 presenze. Numeri e giocate che non sono passate inosservate agli occhi di vari club del nostro campionato. Tra le squadre che avrebbero voluto ingaggiarlo già nell’ultima sessione di mercato, c’è il Milan. Dopo la vittoria dell’Italia U21 contro la Norvegia, però, il classe 2003 ha risposto alle voci di mercato che lo vedevano vicino al club rossonero.

Di seguito le sue parole ai microfoni della Rai. “Adesso sto bene e mi sento felice, poteva essere un inizio di stagione più positivo per noi ma sono contento comunque. Sono state dette alcune cose non vere, perché io sono molto felice di essere rimasto qui a Empoli. Penso solo all’obiettivo che ci siamo prefissati”. Inoltre, Baldanzi ha dovuto lasciare il campo anzitempo nel match di ieri – dopo aver realizzato un gol e un assist – per un problema alla caviglia destra. Stando alle prime valutazioni, il talento dell’Empoli ha riportato un lieve trauma distorsivo alla caviglia destra.