Milan-Juve, Pioli spiazza tutti: ora è ufficiale, esclusione a sorpresa

Verso-Milan-Juventus, Pioli spiazza tutti con l’esclusione a sorpresa: ora è ufficiale.

Si avvicina il fischio d’inizio del big match della nona giornata di Serie A tra Milan e Juventus. Questa sera i rossoneri scenderanno in campo per riprendersi la testa della classifica dopo la vittoria di ieri dell’Inter contro il Torino. Stefano Pioli, però, dovrà fare i conti con varie assenze tra squalificati e infortunati. Oltre a Mike Maignan, Theo Hernandez, Mattia Caldara e il lungodegente Ismael Bennacer, il tecnico parmigiano dovrà fare a meno anche di Marco Sportiello, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek che non è riuscito a smaltire l’infortunio accusato durante il match contro la Lazio. Sono stati recuperati, invece, Pierre Kalulu e Rade Krunic. Il tecnico rossonero, però, ha deciso anche di escludere un giocatore a sorpresa.

I convocati del Milan per il big match di questa sera: che esclusione

Di seguito i convocati di Stefano Pioli per il big match di questa sera contro la Juventus.

PORTIERI: Bartoccini, Mirante, Nava

DIFENSORI: Calabria, Florenzi, Alex Jimenez, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Thiaw, Tomori

CENTROCAMPISTI: Adli, Krunic, Musah, Pobega, Reijnders

ATTACCANTI: Giroud, Jovic, Leao, Okafor, Pulisic, Romero

Non mancano le sorprese tra i convocati del tecnico rossonero per la sfida di questa sera. Oltre a vari aggregati dalla primavera di Abate, come Bartoccini, Nava e Alex Jimenez, c’è da segnalare l’esclusione a sorpresa di Bartesaghi.

Secondo quanto riportato da TMW, il classe 2005 salterà il big match di questa sera a causa di un problema della caviglia che si aggiunge alle già tante assenze con cui deve fare i conti Pioli.