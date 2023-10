Milan, la soluzione è Theo: Pioli è pronto per il Napoli

Verso Napoli-Milan, Pioli rivuole il vero Theo Hernandez: pronta una soluzione già per stasera.

Il Milan questa sera sfiderà il Napoli allo Stadio Maradona. I rossoneri devono tornare a ottenere un risultato positivo dopo le due sconfitte, contro Juventus e PSG, dopo la sosta per le nazionali. Un match che non sarà affatto semplice per gli uomini di Pioli che affronteranno i partenopei che, invece, dopo la pausa hanno ottenuto due vittorie. Tra i vari problemi riscontrati dal Diavolo nell’ultimo mese c’è sicuramente la poca proficuità in zona realizzativa. Il Diavolo nel mese di ottobre ha realizzato solo una rete, quella di Pulisic allo scadere nel match contro il Genoa prima della sosta.

Tra i giocatori che stanno riscontrando maggiori difficoltà c’è Olivier Giroud. Il centravanti francese non segna dalla sfida contro la Roma giocata l’1 settembre in cui ha trasformato un calcio di rigore. L’attaccante rossonero su azione, invece, non segna addirittura dalla prima giornata di campionato giocata il 21 agosto contro il Bologna. Il classe 1986 non è riuscito a cavalcare l’onda dell’ottimo inizio di campionato in cui aveva realizzato 4 reti in sole tre partite. A essere in difficoltà oltre all’ex Chelsea, c’è anche il suo connazionale Theo Hernandez.

Milan, che fine ha fatto il vero Theo Hernandez?

Archiviato il turno di Champions League, per il Napoli e il Milan è giunto il momento di tornare a giocare il campionato. I partenopei vogliono tornare a vincere tra le mura amiche dopo le due sconfitte consecutive contro Real Madrid e Fiorentina. I rossoneri, invece, devono mettere alle spalle le due sconfitte dopo la sosta e per farlo avranno bisogno anche del migliore Theo Hernandez. Il terzino francese non ha avuto finora un buon rendimento da inizio stagione. L’ex Real Madrid, infatti, finora ha realizzato una sola rete – quella contro il Torino – e non è ancora riuscito a servire un assist. Inoltre, il classe 1997 è stato anche molto falloso finora – come testimoniato dalle 5 ammonizioni finora ricevute che l’hanno anche costretto a saltare lo scorso match contro la Juventus.

Per Stefano Pioli, quindi, sarà necessario ritrovare il vero Theo Hernandez già da questa sera. Proprio per il match del Maradona, il tecnico parmigiano – secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – ha lavorato ad una soluzione a sorpresa. L’obiettivo è quello di dare maggiore libertà al francese sulla corsia mancina e per questo motivo potrebbe giocare Musah da mezzala sinistra mentre Reijnders potrebbe essere spostato a destra. Con questa mossa, secondo il tecnico rossonero, il centrocampista statunitense rappresenterebbe un elemento di maggiore copertura per la coppia composta da Theo e Leao.