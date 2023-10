Mossa a sorpresa di Pioli: l’idea per Milan-Juventus

Al fronte delle pesanti assenze in vista del big match contro la Juventus, Stefano Pioli pensa all’inedita soluzione per il suo Milan.

La sosta per le Nazionali più pazza degli ultimi tempi ha lasciato una grossa gatta da pelare a Stefano Pioli ed al suo Milan. Di ritorno dalla pausa infatti, i rossoneri saranno chiamati ad un trittico di sfide non indifferente, che vedranno appunto il diavolo scendere in campo contro Juventus, PSG e Napoli. Un grosso scoglio da superare quindi per il Milan, che non dovrà cercare solo di limitare i danni negli incontri sopracitati. In campionato infatti, la squadra di Pioli è chiamata a difendere il proprio primato, contro avversarie che, a conti fatti, rappresentano delle vere e proprie contendenti al titolo.

In Europa invece, i soli 2 punti totalizzati nel girone non bastano a dei rossoneri che, per rimanere aggrappati al treno qualificazione, sono costretti a trionfare contro i parigini. La Champions però, è un problema che verrà in seguito, dato che un San Siro sold-out si prepara ad accogliere la Juventus alle ore 20.45 di domenica 22 ottobre. Un grande classico del nostro calcio, che vivrà però tra numerose assenze.

Se da una parte saranno infatti out Chiesa, Vlahovic e Danilo, dall’altra rimarranno in tribuna Maignan, Theo Hernandez e Chukwueze, con Pioli che ora pensa all’inedita soluzione.

Theo squalificato, spunta l’ipotesi Bartesaghi

Il finale di Genoa-Milan ha regalato non poche perle agli annali del calcio, fra l’espulsione di Maignan e la prestazione fra i pali di Olivier Giroud. Nel marasma di Marassi però, anche Theo Hernandez è stato sanzionato da un cartellino, questa volta giallo, che costerà quindi al francese la presenza nella gara contro la Juventus. Gara che, fino a poco fa, vedeva come scontata la partenza da titolare per Alessandro Florenzi, con le carte in tavola che potrebbero però essere cambiate.

Per non schierare infatti l’ex Roma fuori ruolo, Pioli starebbe pensando di affidarsi al giovane Davide Bartesaghi. Il classe 2005 rappresenta difatti l’unica riserva di ruolo per Theo Hernandez, con lo stesso prodotto del settore giovanile rossonero già implicato per 3 volte nel corso di questa Serie A. 23 i minuti complessivamente totalizzati da Bartesaghi contro Verona, Cagliari e Genoa, serviti appunto per svezzare il terzino. Svezzamento che potrebbe dunque essere completato a sorpresa domenica contro la Juventus, dove il giovane sarebbe concretamente in lizza per una maglia da titolare.

Tale soluzione potrebbe inoltre essere fondamentale ai fini del gioco del Milan per non perdere lo strapotere fisico da quel lato del campo. Nonostante la velocità non raggiunga i picchi toccati in carriera da Theo, Bartesaghi potrebbe infatti far valere in partita la propria struttura fisica atipica per un terzino. Il 2005 è alto circa 1.93, con la mole di centimetri capace però di non impedire al giovane di eseguire numerose sgaloppate sulla fascia, mettendo e non poco nei guai i propri avversari a causa delle difficoltà nel marcarlo.