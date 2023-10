Rinnovo Giroud, cambia lo scenario: sarà addio al Milan?

Milan, cambia lo scenario riguardo il rinnovo di Giroud? Le ultime sul suo futuro con il club rossonero.

Olivier Giroud è stato sicuramente protagonista nell’ultima partita del Milan contro il Genoa. L’attaccante francese, a causa dell’espulsione del connazionale Maignan e della mancanza di ulteriori sostituzioni, è stato costretto ad andare in porta nei minuti finali del match.

Fortunato in occasione della traversa colpita dal Grifone dopo la punizione battuta da Gudmundsson e deviata da Tomori, è stato molto coraggioso – invece – in un’uscita bassa fatta pochi minuti dopo. Il suo futuro nel club rossonero, però, è in dubbio.

Le ultime sul futuro di Giroud al Milan

Giroud resta un punto inamovibile nello scacchiere di Stefano Pioli. Il bomber francese, nonostante l’età e l’arrivo di altri attaccanti, è ancora titolare al Milan. Per questo motivo, il tecnico parmigiano e non solo vorrebbero non rinunciare al classe 1986.

Il contratto rinnovato lo scorso aprile è annuale e quindi al termine di questa stagione sarà in scadenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo futuro a Milano non può essere dato per scontato e la situazione legata alla sua permanenza sarà più delineata solo tra qualche mese.