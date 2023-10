Rinnovo Maignan, la trattativa si complica: il giocatore vuole un ingaggio ‘monstre’

Milan, si complica la trattativa per il rinnovo di Maignan: il portiere francese vuole un ingaggio ‘monstre’.

Se in estate la dirigenza del Milan ha modificato notevolmente la rosa di Stefano Pioli, ora l’obiettivo è quello di rinnovare i punti fermi. L’intenzione, infatti, è quella di non ritrovarsi – come successo alcune volte nelle passate stagioni – con giocatori in scadenza di contratto che possono quindi accasarsi da altre parti a parametro zero. Tra i punti cardine della rosa del tecnico parmigiano con la scadenza del contratto a breve ci sono Rade Krunic nel 2025, Theo Hernandez e Mike Maignan nel 2026. Al momento la situazione che preoccupa maggiormente è quella legata all’estremo portiere francese a causa dell’elevata richiesta economica.

Futuro Maignan, in bilico il rinnovo di contratto: la richiesta del giocatore

Mike Maignan è un punto fermo nella squadra di Pioli sia in campo sia extra campo e l’obiettivo è quindi quello di blindarlo. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, ma il suo ingaggio – firmato nel 2021 – è di 2.8 milioni di euro all’anno. Uno stipendio che il portiere francese ritiene non all’altezza del rendimento mostrato nelle ultime stagioni.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’estremo difensore classe 1995 chiede 8 milioni di euro all’anno per prolungare il suo legame con i rossoneri. Una somma molto importante quella richiesta dal francese che diventerebbe il calciatore più pagato della rosa poiché supererebbe anche il recente rinnovo di Rafael Leao che – tra parte fissa e bonus – guadagna 7 milioni di euro.