Addio Leao, ora è possibile: due big sul calciatore

L’addio di Leao dal Milan ora è possibile: due big sono sul calciatore.

Andato alla sosta per le nazionali al primo posto in classifica, la situazione del Milan si è ribaltata nelle due successive giornate. I rossoneri, infatti, con la sconfitta contro la Juventus e il pareggio contro il Napoli sono scesi al terzo posto in classifica e ora i punti di distanza dall’Inter capolista sono tre. Oltre ai risultati, Pioli deve fare i conti anche con vari problemi. L’emergenza principale al momento è quella degli infortuni. Con gli ultimi giocatori che si sono fermati nel match del Maradona, la lista degli indisponibili si è allungata. Ora la coperta è particolarmente corta per i centrali di difesa.

Con il nuovo infortunio di Kalulu – che resterà fermo per almeno 4 mesi – e gli stop di Pellegrino e i continui acciacchi di Kjaer, per la sfida contro l’Udinese verrà convocato il giovane Simic. Il classe 2005, però, non potrà essere convocato in Champions League a causa delle regole delle liste Uefa visto che l’ex Stoccarda è arrivato a Milano solo lo scorso anno. La sfida contro il PSG è determinante per il prosieguo del Diavolo nella massima competizione europea e anche per Leao che ha attirato i riflettori proprio del club parigino e non solo.

Calciomercato Milan, PSG e non solo su Leao

Rafael Leao in quest’inizio di stagione non sta rispettando le aspettative riposte nei suoi confronti. Se in campionato il portoghese ha realizzato tre gol e tre assist nei 10 match finora giocati, in Champions League non è ancora riuscito a fornire il suo contributo. Il classe 1999 è stato molto criticato per il fatto di non essere stato decisivo nelle partite importanti finora giocate. Nonostante le prestazioni non all’altezza, vari top club europei sono interessati all’ex Lille. Le due squadre maggiormente interessate al giocatore sono il Liverpool e il PSG.

Entrambe sarebbero disposte a versare nelle casse del Milan i 150 milioni di euro della clausola rescissoria. L’operazione, però, andrebbe in porto qualora il club inglese vendesse Salah o i parigini vendessero Mbappé. Le prossime partite europee per il talento portoghese, quindi, potrebbero essere le ultime con la maglia del Milan. La situazione degli uomini di Pioli ora non è delle migliori. Il club meneghino è ultimo in classifica con due punti. Al primo posto c’è il PSG con sei punti. A pari punti, invece, seguono Borussia Dortmund e Newcastle con 4 punti in classifica.