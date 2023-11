Incontro a sorpresa e addio: Milan spiazzato

Brutte notizie per il Milan, incontro a sorpresa e addio: il club meneghino è stato spiazzato

Sabato sera il Milan tornerà in campo dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri affronteranno la Fiorentina a San Siro alle 20:45. Un match non affatto semplice per gli uomini di Pioli che non vincono in campionato dalla sfida del 7 ottobre contro il Genoa. Ancora più a ritroso, invece, si deve andare per trovare l’ultima vittoria in Serie A tra le mura amiche. L’ultimo successo casalingo, infatti, risale alla sfida contro la Lazio del 30 settembre. Match concluso 2-0 e in cui a rilevarsi determinante è stato Rafael Leao. Proprio l’ala portoghese, però, non ci sarà nella partita di sabato contro i Viola.

Una brutta notizia per il tecnico parmigiano che probabilmente non potrà contare sull’ex Lille nemmeno nel decisivo match di Champions League contro il Borussia Dortmund. La gara contro i gialloneri sarà quasi sicurante decisiva per il prosieguo del club meneghino nella massima competizione europea. Al momento, infatti, il club tedesco comanda il gruppo F con 7 punti in classifica. Seguono PSG a 6 punti, Milan a 5 e Newcastle a 4. La prossima settimana sarà quindi decisiva per le sorti di questo girone. L’auspicio dei rossoneri è quello di non essere nuovamente beffato da un club tedesco, come sta succedendo nelle ultime ore per l’acquisto di Ouedraogo.

Calciomercato Milan, un club tedesco strappa Ouedraogo ai rossoneri: le ultime

Assan Ouedraogo è uno dei giovani profili su cui sta lavorando il Milan nelle ultime ore. Il classe 2006 dello Schalke 04, però, è finito anche nel mirino del Bayern Monaco. Proprio i bavaresi, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, hanno avuto un primo incontro con la società di Gelsenkirchen. Questa non è affatto una buona notizia per il club meneghino poiché il contatto è stato molto proficuo per entrambi i club. Il Bayern ha anche rassicurato il giocatore tedesco garantendogli uno spazio in rosa. L’intenzione dei rossoneri sarebbe stata quella di prendere il calciatore già a gennaio, ma Ouedraogo al momento non sta prendendo in considerazione quest’opzione. I bavaresi lo acquisterebbero la prossima estate pagando la clausola rescissoria tra i 9 e i 12 milioni di euro.

Sul centrocampista classe 2006, però, è forte l’interesse anche del Lipsia e dell’Eintracht Francoforte. Al momento il secondo club è al settimo posto in classifica in Bundesliga e se dovesse terminare così la stagione non si qualificherebbe alle competizioni europee della prossima stagione. Questo rappresenterebbe un vantaggio per l’acquisto di Ouedraogo poiché il prezzo della clausola rescissoria calerebbe di un paio di milioni. Nel momento in cui il giocatore debutterà nella nazionale maggiore tedesca, invece, il suo prezzo dovrebbe schizzare a 20 milioni di euro.