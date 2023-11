Infortunio Leao, pessime notizie per Pioli: le ultime sui tempi di recupero

Milan, continuano le pessime notizie per Pioli: le ultime sui tempi di recupero relativi all’infortunio di Leao.

Il Milan ieri sera ha perso per 1-3 contro il Borussia Dortmund. Un risultato pessimo per i rossoneri che, a meno di colpi di scena all’ultima giornata della fase a gironi, hanno compromesso il percorso in Champions League. Con il pareggio del PSG contro il Newcastle, infatti, al momento solo il club tedesco è qualificato agli ottavi di finale e affronterà l’ultima gara contro i parigini solo per definire la posizione in classifica. Solo una sconfitta del club francese rimetterebbe in gioco il club meneghino che dovrà vincere a tutti i costi la trasferta contro le Magpies.

Un pareggio degli uomini di Luis Enrique, invece, rimetterebbe in gioco il Newcastle che – qualora dovessero vincere – si qualificherebbero agli ottavi di finale eliminando proprio il PSG. Per l’ultima gara del girone quasi sicuramente Pioli non potrà contare su Thiaw. Il difensore tedesco ha lasciato anzitempo il match di San Siro a causa di un problema al bicipite femorale e, in attesa degli esami strumentali, rischia di rimanere fuori fino al prossimo anno. A non poter offrire il suo contributo ai compagni, invece, ieri sera è stato Rafael Leao. Il portoghese si è infortunato contro il Lecce e la speranza era quella di recuperarlo proprio contro il Borussia Dortmund, ma i tempi di recupero si sono allungati.

Leao, si allungano i tempi di recupero: quando dovrebbe rientrare

Rafael Leao si è infortunato nella trasferta di Lecce prima della sosta per le nazionali. Il portoghese ha subito una lesione muscolare, ennesimo problema per il Milan che ha subito ben 25 infortuni muscolari da inizio stagione. La speranza inizialmente era quella di rivedere in campo l’ex Lille almeno per uno spezzone della gara contro la Fiorentina per poi averlo a piena disposizione per il match decisivo contro il Borussia Dortmund. Il classe 1999, però, non ha potuto prendere parte a nessuna delle due gare e – secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – non prenderà parte nemmeno a quella di sabato sera contro il Frosinone.

Molto probabilmente, infatti, Leao tornerà in campo solo nella sfida di sabato prossimo contro l’Atalanta. Partita che, a questo punto della stagione, sarà fondamentale per i rossoneri in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Da non sottovalutare, però, prima c’è il match contro i ciociari che hanno iniziato nel migliore dei modi la propria stagione e sono decimi in classifica.