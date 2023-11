Milan, Camarda fa sognare i tifosi: il piano del club per blindarlo

Camarda è uno dei talenti più brillanti della primavera del Milan, il club non vuole lasciarselo scappare: il piano per blindarlo.

Dopo un periodo di astinenza, Olivier Giroud è tornato a segnare con una doppietta nell’ultimo match giocato in trasferta in campionato contro il Napoli. Il francese si è poi ripetuto realizzando la rete decisiva nell’ultima gara contro il PSG. Nonostante ciò, il Milan è alla ricerca di un giocatore da affiancargli anche a causa del deludente rendimento di Luka Jovic.

Il club meneghino, però, un talento in attacco già ce l’ha in rosa: il giovane Francesco Camarda. Nei confronti dell’attaccante classe 2008 sono puntati i riflettori del mondo calcistico considerando che è stato in grado di realizzare più di 500 gol nel settore giovanile rossonero. Il Milan non vuole lasciarselo scappare ed è per questo che i dirigenti del Diavolo hanno in mente un piano per il suo futuro.

Futuro Camarda, il piano dei dirigenti del Milan

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a blindare Francesco Camarda offrendogli un rinnovo di contratto triennale quando compirà 16 anni il prossimo 10 marzo. Come prevede la norma federale, a quel punto gli verrebbe offerto un rinnovo fino al 2027 poiché i sedicenni non possono firmare contratti di durata maggiore.

Nel frattempo Ignazio Abate si gode il giovane attaccante che ha già realizzato 7 reti e un assist nelle 12 presenze finora totalizzate tra campionato Primavera 1, Coppa Primavera e Youth League. Proprio nell’ultima gara della competizione europea contro il PSG è stato autore di un eurogol in rovesciata.