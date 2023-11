Milan, Mbappé difende Donnarumma: e i tifosi sorridono

Milan, Mbappé non ci sta e difende Donnarumma: i tifosi sorridono.

Nella serata di ieri il Milan ha battuto il PSG per 2-1. Un successo molto importante per i rossoneri che hanno ottenuto i tre punti in una gara tutt’altro che semplice. Il Diavolo, infatti, era quasi costretto a vincere – e l’ha fatto – per rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

A decidere il match sono state le reti di Leao e Giroud. Il portoghese ha segnato con una rovesciata mettendo finalmente il suo marchio su una gara contro una big del calcio europeo. Il francese, invece, ha dimostrato per l’ennesima volta di essere un campione e che si esalta proprio in gare come queste.

Se un transalpino può sorridere da una parte, non può fare altrettanto Kylian Mbappé dopo la sconfitta di ieri. Ora, infatti, i parigini si giocheranno un’ampia fetta di qualificazione prima in casa contro il Newcastle e poi nella gara finale a Dortmund. Il fuoriclasse francese non è riuscito a incidere nella partita di San Siro che non è stata affatto semplice neanche per Donnarumma.

Il portiere italiano è stato sommerso dai fischi per tutta la gara e, inoltre, durante il primo tempo gli sono state lanciati dei dollari personalizzati dalla Curva Sud. Proprio sull’accoglienza che ha ricevuto il suo compagno di squadra in quella che era la sua ex casa, è intervenuto Mbappé nel post partita.

Le parole di Mbappé su Donnarumma e non solo

Dopo la sconfitta del suo PSG contro il Milan, Mbappé è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia nella mix zone di San Siro. Di seguito le sue parole. “Il problema siamo noi, quando non vinciamo il problema siamo sempre noi, non cercheremo il problema altrove: non siamo riusciti a vincere, il Milan ha preso fiducia e complimenti a loro. Non speravamo in niente di diverso da loro. Speravamo solo di venire qui e vincere, non è stato fatto.

Volevamo mantenere il primo posto nel gruppo, adesso siamo al secondo. Ma ecco, c’è una partita in casa contro il Newcastle che dobbiamo vincere e poi vedremo cosa succederà”.

Il fuoriclasse transalpino ha poi chiosato parlando di San Siro e dell’accoglienza ricevuta da Donnarumma. “C’era un sacco di rumore e hanno riservato un’accoglienza piuttosto difficile per Gigio. Penso che fosse un po’ troppo, ma ecco, è il calcio di oggi. I tifosi fanno quello che vogliono, non possiamo sapere loro cosa sentono dentro. Abbiamo protetto Gigio il più possibile e ci dispiace per lui di questa serata”.