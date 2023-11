Serie A, si ferma il big: lungo stop, la notizia gela i tifosi

Il big di Serie A si ferma, lungo stop per lui: la notizia ha gelato i tifosi.

Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo contro il Lecce per la dodicesima giornata di Serie A. Il match delle 15:00 del Via del Mare sarà molto delicato per il club meneghino. I rossoneri, infatti, ancora non hanno vinto in campionato dopo l’ultima sosta per le nazionali di ottobre. Il brutto rendimento avuto in Serie A, un pareggio e due sconfitte, ha fatto scivolare gli uomini di Pioli al terzo posto in classifica a 4 punti di svantaggio dalla Juventus seconda e sei dall’Inter capolista. Un rendimento che il Diavolo dovrà cercare di invertire già dalla giornata di domani dopo il successo inaspettato arrivato contro il PSG in Champions League.

Dall’altra parte, inoltre, arriva un Lecce in difficoltà. I salentini non vincono dalla sfida interna del 22 settembre contro il Genoa. Da allora sono arrivati due pareggi, 4 sconfitte e l’eliminazione in Coppa Italia a opera del Parma. Dopo un inizio di stagione sorprendente, gli uomini di D’Aversa stanno incappando in un periodo no e sono scesi al tredicesimo posto in classifica con altrettanti punti. Proprio i giallorossi per la sfida di domani, e le prossime, dovranno fare i conti con un infortunio: quello di Pontus Almqvist.

Lecce, si ferma Almqvist: le ultime sul suo infortunio

Dopo il gol che ha sbloccato l’ultimo match – poi perso – contro la Roma, Pontus Almqvist è stato costretto a fermarsi. L’esterno del Lecce ha accusato un problema muscolare alla coscia destra nella seduta di allenamento di mercoledì. Quest’oggi il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno dato buone notizie. Di seguito la nota del club salentino. “‘U.S. Lecce comunica che il calciatore Pontus Almqvist si è sottoposto, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra”.

Brutte notizie per D’Aversa che dovrebbe fare a meno dell’esterno svedese per circa tre settimane. Il classe 1999 dovrebbe saltare, oltre alla sfida di domani con il Milan, anche quella delicata dopo la sosta contro il Verona. Il suo rientro in campo è previsto per il match del 3 dicembre contro il Bologna. Domani pomeriggio, quindi, sulla fascia destra dovrebbe partire dal 1′ Strefezza. A insidiare l’esterno brasiliano, però, c’è Nicola Sansone. Qualora dovesse partire quest’ultimo dall’inizio, agirebbe sulla fascia sinistra mentre Banda slitterebbe a destra.