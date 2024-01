Il Napoli piomba sull’obiettivo del Milan: “Concorrenza spietata”

Si rinnova la sfida di mercato fra Napoli e Milan, enfatizzata dagli occhi degli azzurri sull’obiettivo rossonero. Le novità odierne riportate dal quotidiano.

Anche in casa Milan si è finalmente infiammato il mercato, date le prime news inerenti ai rossoneri. Ufficiale, ormai, il ritorno di Gabbia all’ombra del Duomo, per permettere a Pioli di rifiatare vista la strage dal punto di vista dei difensori. Si avvicina quindi sempre più anche l’arrivo di Terracciano dal Verona, che andrà a rimpolpare le fasce del diavolo viste le tante difficoltà e l’adattamento dei vari Theo o Calabria centrali visti spesso nel corso della stagione. Infine, si fanno sempre più insistenti le voci di mercato circa Boulaye Dia, accostato al Milan qualche giorno fa con tale news in grado di coinvolgere particolarmente il tifo rossonero.

Lo stesso tifo deluso però dall’eventuale piega che potrebbe invece prendere un ulteriore scenario di mercato sondato da Furlani e Moncada. Alla già complicata situazione e alla già agguerrita concorrenza si sono infatti aggiunti gli occhi del Napoli, pronto a sottrarre al club di Milano un vero e proprio obiettivo da sotto al naso.

Trevoh Chalobah, anche il Napoli sull’obiettivo del Milan

Vista l’ampia schiera di infortuni patiti in difesa, il Milan aveva concentrato il proprio mercato soprattutto sulla retroguardia, con nomi su nomi spuntati in ottica rossonera. Dai vari Lenglet e Badiashile fino a giungere al ritorno di Gabbia, da poco concretizzatosi in quel di Milanello. Fra i tanti obiettivi di Furlani e Moncada però, figura in particolare anche l’inglese Trevoh Chalobah, cui carriera al Chelsea sembrerebbe essere arrivata al termine di un’ampia montagna russa di emozioni.

In pochi anni infatti, il classe ’99 è passato dall’essere un titolare nonché uno dei principali talenti in prospettiva del club londinese ad incredibile esubero. Il tutto, a causa della scellerata gestione della rosa da parte dei blues nonché a causa di un brutto infortunio patito dal difensore centrale. Ciò non è però riuscito a frenare l’interesse di numerosi club d’Europa per Chalobah, come appunto il Milan ma anche il Napoli. Secondo quanto rivelato da Il Mattino infatti, gli azzurri sarebbero d’improvviso finiti sull’inglese, monitorato per tentare di sopperire all’emergenza partenopea, questa volta dovuta allo scarso rendimento, in retroguardia.

Tutto sommato, però, uno sgarbo azzurro ai rossoneri appare alquanto improbabile, così come lo stesso passaggio di Chalobah al Milan. Trattasi infatti di un’operazione che porterebbe i due club a spendere oltre 20 milioni per il calciatore, senza considerare il lauto stipendio percepito dall’inglese e le non più presenti agevolazioni portate dal Decreto Crescita. Un colpo del genere in quel di gennaio appare quindi difficile se non impossibile.