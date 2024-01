UFFICIALE – Gabbia torna al Milan, il comunicato del club

Matteo Gabbia ritorna al Milan: arriva il comunicato ufficiale condiviso su tutti i canali rossoneri.

Dopo la gioia di ieri sera del passaggio del turno in Coppa Italia che porta la qualificazione ai quarti di finale, il Milan da un’altra bella notizia a tutti i suoi tifosi. Attraverso un comunicato ufficiale condiviso sui propri canale pochi minuti fa il club rossonero ha reso noto il ritorno anticipato di Matteo Gabbia al Milan. Il giocatore, fa ritorno a Milanello vista l’emergenza in difesa e diventa il primo rinforzo di gennaio del calciomercato del Milan. Il difensore si sottopone oggi alle visite mediche di rito, per poi mettersi subito a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di Empoli che si giocherà domenica 7 gennaio alle 12:30.

Gabbia torna al Milan: il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea di Matteo Gabbia al Villarreal. Il calciatore sarà da oggi riaggregato alla prima squadra; bentornato Matteo”.

Pioli aveva necessariamente bisogno di un rinforzo in difesa visti i molteplici infortuni e tutte le gare da giocare da adesso fino alla fine del campionato, tenendo conto anche dell’Europa League.