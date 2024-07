Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo in attacco: va in Premier League

Beffa per il Milan che vede sfumare l’obiettivo in attacco: il giocatore andrà in Premier League.

Il Milan sta continuando a lavorare sul mercato per regalare a Paulo Fonseca un altro attaccante oltre Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, che si aggregherà nei prossimi giorni con i compagni, è arrivato dall’Atletico Madrid dopo i 13 milioni di euro della clausola rescissoria versati nelle casse del club madrileno. Oltre al classe 1992, però, la dirigenza meneghina vuole regalare al tecnico portoghese un altro attaccante. Prima di concludere per il secondo attaccante, però, il Diavolo dovrà concretizzare delle uscite nel reparto offensivo.

In quest’ottica proprio è da inserire la cessione di Lorenzo Colombo all’Empoli ufficializzata nella tarda serata odierna. L’attaccante italiano classe 2002 si è trasferito in prestito con diritto di riscatto – e contro-opzione in favore dei rossoneri – Non sono dunque bastati i due gol segnati domenica notte contro il Manchester City per convincere Fonseca a mantenerlo in rosa. Tra i vari nomi accostati al Milan per completare il reparto offensivo nelle ultime settimane ci sono stati quelli di Niclas Fullkrug e Tammy Abraham. Il primo scalda maggiormente il cuore dei tifosi rossoneri rispetto all’attaccante della Roma, ma il sogno sembra ormai svanito: il tedesco – infatti – andrà in Premier League.

Cambia il futuro di Fullkrug, niente Milan: andrà in Premier League

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, Niclas Fullkrug non si trasferirà al Milan che a inizio luglio aveva fatto un sondaggio iniziale e intrapreso dei contatti. Alla fine, però, si è fermato e dunque non se n’è fatto più nulla. Ora, il sogno sembra totalmente svanito perché l’ormai ex attaccante del Borussia Dortmund si trasferirà in Premier League: al West Ham. Al club meneghino, dunque, ora resta Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha dato da tempo la sua apertura a trasferirsi all’ombra della Madonnina ma ora da convincere c’è la Roma.

Il club rossonero vorrebbe inserire Luka Jovic nell’operazione, ma il nome non scalda il club capitolino che sta per chiudere con il Girona l’operazione che porta all’ucraino Artem Dovbyk. Proprio l’arrivo del classe 1997 potrebbe avvicinare l’ex Chelsea al Milan qualora venisse presentata alla Roma un’offerta congrua considerando che lo spazio per l’inglese andrebbe a ridursi. Prima, però, c’è da piazzare l’uscita di Jovic che – considerando la chiusura del club allenato da De Rossi – dovrà cercare una nuova sistemazione. Nel frattempo, Fonseca sta spingendo sempre per avere Tammy Abraham a disposizione per utilizzarlo come alternativa a Morata.