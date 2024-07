Clamoroso Serie A, l’ex Milan torna in Italia: il trasferimento spiazza tutti

Clamoroso ritorno dell’ex Milan in Serie A: il trasferimento del giocatore in Italia spiazza tutti.

Mentre il Milan continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, soprattutto nel reparto offensivo, le altre squadre di Serie A non restano con le mani in mano. Tra i club più attivi finora spiccano sicuramente la Juventus, il Napoli e l’Inter che hanno già concluso vari colpi. La Vecchia Signora sta rinforzando il proprio centrocampo con gli arrivi di Douglas Luiz e Khéphren Thuram mentre il porta è arrivato dal Monza Michele Di Gregorio. Il Napoli ha rinforzato finora soprattutto il proprio pacchetto difensivo dove sono stati acquistati Rafa Marin dal Real Madrid, Alessandro Buongiorno dal Torino e Leonardo Spinazzola che – dopo l’esperienza alla Roma – era rimasto svincolato.

L’Inter, invece, è stato molto attiva sin da gennaio quando ha messo le mani sui parametri zero Taremi del Porto e Zielinski del Napoli. Il primo ancora non è stato ufficializzato mentre il secondo si. Inoltre, dal Genoa è arrivato anche Josep Martinez che almeno inizialmente sarà il secondo portiere alle spalle di Sommer ma nell’arco della stagione non è escluso che possa superarlo nelle gerarchie. I nerazzurri, però, non sono stati l’unico club di Serie A ad agire per migliorare il proprio parco portieri. Tra le neo promosse, infatti, a muoversi nelle ultime ore è stato il Como che ha messo le mani sull’ex Milan Pepe Reina.

L’ex Milan Pepe Reina al Como: trasferimento a sorpresa

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il Como ha trovato l’accordo con Pepe Reina. Il portiere spagnolo che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Lazio e Milan, è pronto a tornare in Serie A da svincolato dopo la fine del suo contratto con il Villarreal. Il club lombardo ha trovato un accordo con il giocatore per un anno di contratto e l’operazione verrà chiusa a prescindere dall’esito di quella per Pau Lopez.

Il Como di Cesc Fabregas sta lavorando anche su altri profili noti, tra cui Raphael Varane che negli scorsi giorni è stato proprio nella città lombarda per visitarla. La decisione definitiva del difensore francese è attesa a breve e il club neopromosso dalla Serie B sta spingendo per accaparrarsi l’ex Real Madrid. Ora dopo ora la fiducia aumenta sempre di più, ma il difensore aveva chiesto tempo e ora sta per prendere la sua decisione definitiva che avrebbe del clamoroso qualora dovesse essere positiva.