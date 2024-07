Colpo in difesa, la dirigenza del Milan cambia idea: decisione netta

Cambia tutto in casa Milan per il colpo in difesa, la dirigenza cambia idea: la decisione sul difensore è netta.

Sono ore di attesa in casa Milan per l’attaccante della stagione che è ormai alle porte. Il principale indiziato a diventare il post Giroud è Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo questa sera sarà impegnato con la sua Spagna nella finale di Euro 2024 contro l’Inghilterra e quindi da domani in poi prenderà la decisione definitiva sul suo futuro. Nelle scorse settimane aveva annunciato sui social la sua volontà di rimanere all’Atletico Madrid per provare l’emozione di vincere finalmente un trofeo con i Colchoneros. Allo stesso tempo, però, lo spagnolo non sembra essere in cima alle preferenze del Cholo Simeone, come testimoniato dalle varie trattative per il reparto offensivo che sta portando avanti il club madrileno.

Oltre all’addio di Giroud, però, il Milan deve colmare anche l’addio di Kjaer che ha salutato i rossoneri al termine della scorsa stagione insieme all’attaccante francese. Vari sono i profili su cui sta lavorando la dirigenza meneghina e tra questi spiccano i nomi di Emerson Royal e Strahinja Pavlovic. Inizialmente il principale indiziato a diventare un nuovo tesserato rossonero era il terzino brasiliano, ma le cose nelle ultime ore sono cambiate e a balzare in pole position è stato il centrale serbo che ha già un accordo con il Milan.

Difesa Milan, Pavlovic in pole: superato Emerson Royal

Il nome di Strahinja Pavlovic negli ultimi giorni è stato fortemente accostato al Milan. Il difensore classe 2001 ha già trovato un accordo con la dirigenza rossonera per il trasferimento e ora è da trovare quello con il Salisburgo. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, la prossima settimana la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Il club austriaco al momento chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro, richiesta che il club meneghino sta cercando di abbassare. L’intenzione dei rossoneri è quella di puntare fortemente sul serbo, mentre sono in calo le percentuali in merito all’arrivo di Emerson Royal.

Con l’arrivo di Pavlovic, infatti, potrebbe scalare a destra Kalulu e sostituire Calabria che non sembra essere al centro del progetto tecnico di Fonseca. Inoltre, il brasiliano ora è finito sotto la lente d’ingrandimento anche di altri club tra cui l’Al-Nassr. Il club saudita dove milita Cristiano Ronaldo è pronto a fare sul serio per il terzino del Tottenham che potrebbe accettare le lusinghe arabe e trasferirsi in Medio Oriente per una nuova sfida.